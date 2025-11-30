Revista Dominical

Trabajadores independientes relatan cómo padecen su compleja situación de morosidad ante la CCSS

¿Puede desentrabarse la situación de los trabajadores independientes? El miedo a cobros retroactivos, burocracia abrumadora y deudas paralizantes preocupan a este sector

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

En setiembre pasado, Revista Dominical le explicó por qué ser trabajador independiente en Costa Rica es una pesadilla y una clara desventaja respecto a un asalariado. También se detalló por qué la innegable protagonista de esas pesadillas es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en su cara más “confiscatoria” y “persecutoria”, esa cara que solo los trabajadores por cuenta propia pueden dimensionar. Por eso, en esta edición le traemos más historias de esas que dan miedo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSTrabajadores independientesFormalidadEmpleo informal
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.