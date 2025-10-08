Editorial

Editorial: Un sistema desigual se ensaña contra decenas de miles de trabajadores

Las cotizaciones y tributos que se le aplican al trabajo independiente formal, además de injustos, promueven la informalidad. El mercado laboral, cada vez más diverso, disperso y dinámico, necesita otro tipo de normas

Por La Nación
La nueva ley exonerará de impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes que ganen hasta ¢520.000 mensuales.
Colocar en la sombra a decenas de miles de trabajadores, muchos de ellos altamente productivos, perjudica el dinamismo de la economía. (Canva)







