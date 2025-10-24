¿Es patrono o trabajador independiente y tiene deudas con la CCSS? Esto le interesa

Si usted es patrono o trabajador independiente tiene deudas por cargas sociales con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podría verse beneficiado por cambios en la condonación de intereses y arreglos de pago con la institución.

La Junta Directiva de la institución aprobó este jueves una actualización a los lineamientos para acogerse a procesos de condonación de multas, recargos, intereses y facturas por servicios médicos adeudados, con el objetivo de facilitar la formalización y recuperación de cargas sociales.

Estos son los principales ajustes:

Amplía el plazo de aplicación de condonación a 12 meses a partir de la publicación en La Gaceta .

de condonación a a partir de la publicación en . Establece requisitos y condiciones unificados para trabajadores independientes y patronos, incluso en casos en cobro judicial o procesos de quiebra.

para trabajadores independientes y patronos, incluso en casos en cobro judicial o procesos de quiebra. Define el procedimiento para la condonación de facturas por servicios médicos y su integración a los convenios de pago.

y su integración a los convenios de pago. Autoriza la acreditación proporcional de cuotas en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para los trabajadores independientes.

para los trabajadores independientes. Precisa los lineamientos para la coordinación con el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) en la condonación de intereses y multas.

“Esto permite una nueva oportunidad para aquellos que deseen normalizar su situación con la institución con condiciones favorables. No solamente se van a condonar los rubros indicados, también se van a ofrecer convenios de pago para que faciliten la suscripción y permitan a patronos y trabajadores independientes usar plenamente todos los servicios y prestaciones otorgados por el seguro de salud y por el régimen de IVM", expresó Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la CCSS.

Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, añadió: “esto representa un paso estratégico para la sostenibilidad financiera del sistema y refuerza el compromiso institucional con la formalización laboral y el alivio de cargas a los sectores productivos que buscan regularizar su situación”.

Esta actualización se obtuvo con reformas al reglamento que regula la aplicación de la Ley N.° 10.232, Autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales, y al Transitorio I del Reglamento de acuerdos de pago, en cumplimiento de la Ley N.° 10.604.

La Junta Directiva aprobó la versión final del reglamento, instruyendo su publicación en La Gaceta para su entrada en vigor.