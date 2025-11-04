Foros

Costa Rica celebra menos pobreza, pero ¿de qué pobreza estamos hablando?

Las cifras pueden mostrar una aparente mejoría económica, pero la realidad humana nos revela otra verdad: la vulnerabilidad social sigue creciendo

EscucharEscuchar
Por Ana Catalina Chaves Fournier
Pobreza
La pobreza afecta al 15,2% de los hogares en el país, según la encuesta dada a conocer por el INEC a finales de octubre del 2025. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
pobrezaINECeconomíadesigualdad

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.