Coordinadora del Estado de la Educación: ‘Hemos tenido una gestión errática y sin rumbo (en el MEP) entre 2022 y 2025′

Como ya sabemos que la educación está en crisis, la investigadora Isabel Román conversó con ‘Revista Dominical’ sobre los principales ejes que se deben resolver para mejorar la calidad del sistema educativo. Estas son algunas posibles soluciones.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Isabel Román, del Estado de la Nación
Isabel Román ingresó al Programa Estado de la Nación en 1996. Es máster en sociología y tiene una especialización en políticas públicas para el desarrollo social. (JOHN DURAN/John Durán)







