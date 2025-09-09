Editorial

Editorial: Celulares en las aulas están prohibidos en 40% de los países: ¿dará Costa Rica ese paso?

Una diputada independiente y el actual ministro de Educación han planteado sendas iniciativas para limitar drásticamente el uso de teléfonos celulares en las aulas, desde preescolar hasta secundaria. Está de sobra documentado que el uso irrestricto de estos dispositivos vulnera los procesos de aprendizaje

EscucharEscuchar
Por La Nación
No al uso del celular, celulares, en las aulas, en escuelas y colegios, en centros educativos, estudiantes, ni en el recreo
La mayor dificultad que podría enfrentar la disposición de vetar el uso de teléfonos celulares en escuelas y colegios, además de posibles disconformidades de algunos estudiantes y padres de familia, es la logística de aplicación. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialcelulares en las aulasuso de celularescelulares en escuelas y colegiosprohibición de usar teléfonos celulares en clases
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.