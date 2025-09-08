Columnistas

Respuestas para quienes argumentan a favor de mantener los celulares en las aulas

Se argumenta que los celulares pueden ser una herramienta para el aprendizaje y tener un impacto positivo. ¿Dónde y cuándo se ha documentado esto? Es solo una aspiración, una idea sin respaldo empírico alguno

EscucharEscuchar
Por Luis Diego Herrera Amighetti
Uso del celular en el aula, teléfonos celulares fuera de las aulas, escuelas y colegios
Si los adultos entendemos y aceptamos el daño que producen las redes sociales y otras distracciones por medio de los teléfonos inteligentes, no dudaríamos de la bondad de sacar los teléfonos de las aulas. (Shutterstock/Foto:)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
celulares en las aulasteléfonos inteligentesteléfonos celularesLuis Diego Herrera Amighettitecnología digitaleducacióncentros educativos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.