El triste estado de nuestra educación

Aprovecharse de profesores buenos para aprender, al tiempo que se les difama en redes porque otros también lo hacen, está bien visto. Y no saludar, no agradecer, no decir por favor, tratar con grosería al docente y a los pares, no es raro

Por Isabel Gamboa Barboza
A pedido, de una profesora de Sociología, estudiantes universitarios escriben en una pizarra las razones por las cuales prefieren no participar en clase
Estas fueron algunas de las respuestas escritas por estudiantes universitarios para explicar por qué prefieren no participar en clase. Foto: J. Fabiola Salazar Ballestero (Joan Fabiola Salazar Ballestero/Joan Fabiola Salazar Ballestero)







Isabel Gamboa Barbozaeducaciónestudiantes universitariosmiedo al qué diránmiedo a hacer el ridículoredes socialesparticipación en clase
Isabel Gamboa Barboza

Isabel Gamboa Barboza

Doctora en estudios culturales y sociales, dedicada a la docencia universitaria y a la investigación del sufrimiento y el vínculo social, las desigualdades entre mujeres y hombres y los discursos culturales acerca de la pobreza, la salud, la enfermedad y el poder, entre otros.

