Foros

Un retorno a la educación clásica

Los niños pequeños absorben información fácilmente y su curiosidad se orienta hacia el ‘qué’, el ‘cómo’ y el ‘quién’. Hacia los 12 años, los estudiantes empiezan a cuestionarlo todo: se orientan hacia el ‘por qué’; no se conforman con memorizar datos

EscucharEscuchar
Por Helena María Fonseca Ospina
educación, aprendizaje, enseñanza, niños aprendiendo
La educación clásica orienta a los alumnos a buscar la verdad, la belleza y la bondad. Y, al igual que los griegos, a reflexionar sobre estas realidades. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
educación clásicaenfoque pedagógicoartes liberalesgramáticalógicaretóricaaritméticaastronomíamúsicageometríainfanciaadolescenciaverdadbellezabondadfilosofía
Helena María Fonseca Ospina

Helena María Fonseca Ospina

Administradora de Empresas por la Universidad Internacional de las Américas y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Desde 1996, escribe en Opinión de ‘La Nación’ sobre temas de educación, familia, política y cultura.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.