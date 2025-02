‘Profesores han intentado quitarse la vida’: Cinco testimonios de la crisis que se vive en las aulas

Durante años se ha debatido sobre la crisis educativa y su impacto en los estudiantes, pero rara vez se profundiza en otros actores que también la viven a diario. Docentes, orientadores y personal administrativo son parte de una estructura que se desmorona en sus manos. Es una bomba de tiempo cuya presión, tarde o temprano, explota en estrés, depresión y ansiedad. En los casos más extremos, hasta en intentos de suicidio.

Cubrir de su propio bolsillo el costo de los pupitres, organizar bingos los fines de semana para financiar el mantenimiento de las instalaciones y atender las necesidades de cada estudiante sin recibir capacitaciones adecuadas. Todo, mientras intentan ajustarse a las generaciones afectadas por un rezago educativo que se arrastra desde hace más de un lustro, con una pandemia de por medio.

Este reportaje recoge los testimonios de cinco educadores públicos: docentes de primaria, secundaria, colegios técnicos y directores tanto de zonas rurales como de la Gran Área Metropolitana (GAM). Sus nombres fueron modificados para proteger su identidad. Asimismo, se toman distintos informes que han tocado la cuestión.

Los docentes ya no solo deben atender a sus estudiantes, sino encargarse de una serie de responsabilidades administrativas que aseguran 'crecen cada vez más'.

El apremio que enfrentan los docentes del país no se limita a los salones de clases; por el contrario, trasciende el horario laboral e irrumpe en su vida cotidiana. Así lo relata Francisco, profesor de secundaria en San Carlos (Alajuela), quien asegura que el deterioro de la salud mental en el magisterio se ha agravado desde que inició su labor en los años 90.

Una de sus colegas, por ejemplo, llegó a considerar el suicidio debido a la sobrecarga laboral. Dice que “ya no soporta el sistema” de los 200 días lectivos, en el que cada mañana se vuelve más difícil que la anterior.

Lo mismo sucede con Pedro, director de un colegio en Cartago. En las tres décadas que ha ejercido como educador, reconoce que el estrés que hoy enfrentan los docentes era inimaginable en el pasado.

Sus colegas llegan a su oficina, muchos entre lágrimas, y solicitan una reducción en la carga académica, aunque eso implique una disminución salarial. Algunos, incluso, deben ser incapacitados por su nivel de frustración que viene acompañado de ansiedad y depresión.

La línea de atención Estamos con Vos, activada en marzo de 2021 mediante una colaboración entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) para atender la salud mental del personal docente, está descontinuada. La Nación consultó al ministerio sobre la fecha y las razones de su suspensión, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Isabel, otra directora con más de 20 años de experiencia en escuelas de San José y Limón, coincide en que, en los últimos años, decenas de profesones han acudido a su oficina para solicitar atención psicológica y psiquiátrica, agobiados por la alta presión laboral.

¿Qué ha ocurrido para que quienes forman a las futuras generaciones experimenten un desgaste emocional tan profundo? ¿Por qué se habla de una crisis de salud mental en el magisterio y qué la origina?

LEA MÁS: Los educadores no los dejaremos solos

“Las cosas que nos piden hacen que uno esté muy saturado”, dice la voz preocupada de Carolina, quien acumula más de 25 años de experiencia en la enseñanza de primaria. No se refiere a sus obligaciones con los estudiantes, sino al bagaje administrativo.

Con cada año lectivo, el personal docente debe gestionar expedientes y elaborar planeamientos anuales con sus respectivas unidades de estudio. A estas tareas se suman solicitudes de última hora, como auditorías que, en ocasiones, son requeridas por la noche con entrega estipulada para la mañana siguiente.

También deben llevar un registro de ausencias, lo que implica contactar a cada hogar para indagar las razones de la inasistencia de los alumnos. Entretanto, tienen que planificar las clases, elaborar informes sobre adecuaciones curriculares —tanto significativas como no significativas— y redactar reportes de apoyos educativos. Este recargo los obliga a sacrificar su tiempo personal y de descanso para cumplir con todas las responsabilidades.

Lucía, quien ha trabajado como coordinadora de especialidades en un Colegio Técnico Profesional (CTP) de Alajuela durante más de una década, es una de las docentes que se queda sin tiempo en el colegio. Sus jornadas se extienden de 7 a. m. a 5 p. m., con menos de una hora para el almuerzo y pausas breves de entre 10 y 20 minutos.

Con frecuencia, los docentes terminan llorando antes, durante y después del trabajo, pues la carga laboral les impide disfrutar de momentos de descanso.

Entre tanto “papeleo”, uno de los más agobiantes para el personal docente son los protocolos ante situaciones de violencia y riesgo en los centros educativos. Cada vez que presencian un incidente de acoso, agresión, ansiedad, estrés o discriminación entre el estudiantado, deben seguir un procedimiento que demanda tiempo y energía.

Esto puede desencadenar una jornada extenuante de 15 o 16 horas continuas para el profesor, ya que deben entrevistar a las partes involucradas, completar formularios, archivar la documentación y, en ocasiones, remitir el expediente al Ministerio Público. Evidentemente, sin descuidar sus clases.

Francisco aún recuerda con angustia el día en que uno de sus estudiantes intentó suicidarse. Eran las 4:20 p. m. de un viernes, justo antes del inicio de las vacaciones de medio año, pero no dudó en cumplir con su deber y activar la alerta. Esperó la llegada de la Cruz Roja y, posteriormente, permaneció en el centro educativo para completar el protocolo correspondiente.

El acompañamiento se extendió durante seis meses, ya que, además de considerarlo como su deber moral, Francisco tenía claro que podría enfrentar una demanda si no lo hacía. Al fin y al cabo, el educador es responsable del bienestar del estudiante durante el horario lectivo.

“Los estudiantes tienen un ataque de pánico porque no saben cómo manejar la situación. No hay una resolución pacífica de conflictos porque hay violencia y desintegración familiar. Ahora parecemos secretarios, administradores, psicólogos (...). Profesores incluso han intentado quitarse la vida por la sobrecarga“.

En la gran mayoría de las aulas costarricenses, los recursos son mínimos: apenas cuentan con pupitres y una pizarra acrílica. La idea de disponer de un proyector o computadoras laborales para cada docente parece un sueño lejano. Incluso, lo que podría considerarse lo más básico, como el acceso a internet, es inalcanzable en algunos lugares, sobre todo en áreas rurales.

¿Qué respuesta reciben los docentes cuando solicitan más recursos? Que no es compatible con el presupuesto.

Carolina, Lucía y Pedro afirman que, desde la pandemia por la covid-19, el financiamiento de sus centros educativos ha sido recortado. Antes de 2020, los recursos se asignaban según la cantidad de estudiantes en los salones; sin embargo, con la transición a la modalidad virtual en ese año, el presupuesto se redujo. Una vez retomadas las clases presenciales durante los años siguientes, persistieron los recortes.

Pedro, quien administra un colegio, asegura que debe ingeniárselas para mantener a flote la institución año con año. Dejando en el olvido la aspiración de contar con una pizarra inteligente, más bien debe sacrificar el mantenimiento, la compra de equipo y la actualización de su software.

Es el personal docente quien se organiza para sacar la tarea adelante: rifas y bingos los fines de semana se convirtieron parte de la rutina. Aunque estas actividades no forman parte de sus responsabilidades ni se realizan en horario laboral, los cinco educadores coinciden en que ahora son un requisito para cubrir las necesidades de las escuelas y colegios.

Son los maestros quienes asumen los gastos de materiales básicos como marcadores, hojas, cartulinas, jabón líquido y hasta papel higiénico.

“Los que estamos en esto no es porque queramos ser millonarios. Es por un amor hacia los demás, en realidad. Uno quisiera hacer cosas muy bonitas, pero no hay recursos; no existen y nos exigen demasiado. Es mucho el peso que tenemos encima”.

— Carolina, docente de primaria en Heredia.