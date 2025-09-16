Foros

Cuatro años más de improvisación en la educación serían fatales

¿Cómo puede un docente enseñar a sus estudiantes que los conflictos se resuelven con diálogo, respeto y búsqueda de consensos, cuando el propio presidente de la República recurre a gritos, amenazas e improperios?

Por Adrián Espinoza Vásquez
La agudización de la crisis educativa en Costa Rica fue revelada por el Noveno Informe Estado de la Educación.
El futuro de la educación se perfila aún más sombrío cuando las autoridades tratan esta inversión estratégica como un gasto o un problema fiscal. (Shutterstock)







