Alerta en el Liceo de Heredia por amenaza de tiroteo: lo que se sabe hasta ahora

Amenaza de tiroteo en el Liceo de Heredia activa protocolos de seguridad; autoridades ya investigan el caso. Foto: Rafael Pacheco

Una nueva amenaza de tiroteo en el Liceo de Heredia, que supuestamente ocurriría el 11 de setiembre, motivó la activación de protocolos de seguridad por parte de las autoridades educativas y de seguridad pública.

La Dirección Regional de Educación (DRE) de Heredia confirmó que la advertencia provino de un estudiante identificado, quien ya había emitido amenazas similares en el pasado.

Según comunicó la DRE, se dio aviso inmediato al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Fuerza Pública y el Ministerio Público para atender al menor involucrado.

Como medida preventiva, la supervisión educativa, junto con la administración del centro educativo, suspendieron las actividades masivas, aunque las lecciones continúan con normalidad.

La amenaza no es un caso aislado. La administración del liceo ya ha atendido incidentes similares desde el año anterior.

Las autoridades del colegio, junto con un asesor legal y el supervisor regional, permanecían este miércoles por la tarde reunidas para definir nuevas acciones preventivas ante este tipo de situaciones.

