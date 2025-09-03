MEP reubica a profesor descubierto con alumna de 16 años en motel

Una cámara de seguridad de la vivienda captó un vehículo gris recogiendo a la menor de 16 años, a eso de las 3 a. m.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reubicó de puesto al profesor de Inglés detenido el viernes en un motel de Curridabat, San José, después de haber pasado varias horas con una alumna de 16 años en el sitio.

La institución confirmó que recibió una denuncia y, como medida cautelar, reubicó al docente en labores administrativas fuera del centro educativo en el que labora, mientras investiga el caso.

El docete, de apellido Galo y de 42 años, trabajaba en el Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) en Cartago, antes de ser detenido.

Según el MEP, se procedió con la apertura de una causa disciplinaria, la cual se encuentra en trámite.

El hombre habría llegado por la adolescente alrededor de las 3 a. m. del viernes a su casa. Cuando los padres se dieron cuenta, rastrearon el teléfono y dieron aviso a la Policía, la cual dio con el hombre a las 9 a. m.

Durante el 2024, el Ministerio registró 44 denuncias contra profesores por abuso sexual y 19 en lo que va del 2025, de acuerdo con datos del MEP.

La cartera de Educación también informó de que el profesor tiene un antecedente por hostigamiento sexual del que fue absuelto hace un año, según consta en el sistema de recursos humanos.

Por su parte, la Fiscalía abrió una causa penal contra el profesor por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad, bajo el expediente 25-000803-1898-PE. También, se le investiga por el presunto delito de seducción o encuentros con menores mediante medios electrónicos.

