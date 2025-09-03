Sucesos

MEP reubica a profesor descubierto con alumna de 16 años en motel

Docente asumirá otras labores mientras se le investiga

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Una cámara de seguridad de la vivienda captó un vehículo gris recogiendo a la menor de 16 años, a eso de las 3 a. m.
Una cámara de seguridad de la vivienda captó un vehículo gris recogiendo a la menor de 16 años, a eso de las 3 a. m. (La Nación/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPProfesorMotel
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.