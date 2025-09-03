Sucesos

Profesor detenido en motel con alumna de 16 años ya había sido absuelto, hace un año, por hostigamiento sexual

El viernes, un profesor de inglés fue hallado con una de sus alumnas en un motel. Al parecer, la habría recogido en su casa por la madrugada

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

Un profesor del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) en Cartago, de apellido Galo, detenido por la policía en las afueras de un motel en Curridabat con una alumna de 16 años, con quien habría pasado varias horas, tiene un antecedente por hostigamiento sexual. Así lo confirmó este martes el Ministerio de Educación Pública (MEP) a La Nación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
abuso sexual a menor de edadInstituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC)docenteCartagomotelMinisterio de Educación PúblicaMinisterio Público
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.