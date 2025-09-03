Profesor detenido en motel con alumna de 16 años ya había sido absuelto, hace un año, por hostigamiento sexual

Un profesor del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) en Cartago, de apellido Galo, detenido por la policía en las afueras de un motel en Curridabat con una alumna de 16 años, con quien habría pasado varias horas, tiene un antecedente por hostigamiento sexual. Así lo confirmó este martes el Ministerio de Educación Pública (MEP) a La Nación.

Según el sistema INTEGRA2, del MEP, “el señor Galo es funcionario de esta cartera desde hace 5 años. El año pasado fue denunciado por hostigamiento sexual causa que concluyó con el dictado de una absolutoria, respondió la entidad tras consultas de este medio sobre el docente de inglés, de 42 años.

Los hechos más recientes que llevaron a su aprehensión ocurrieron el pasado viernes, cuando la madre de la alumna, cuya identidad se mantiene en resguardo para proteger también a la menor, notó que su hija había desaparecido de la casa a eso de las 3 a. m.

LEA MÁS: Fiscalía abre causa penal a profesor detenido en motel con alumna de 16 años

Una cámara de seguridad de la vivienda captó un vehículo gris recogiendo a la menor de 16 años, a eso de las 3 a. m. (La Nación/Cortesía)

Según relató a este medio, al revisar las cámaras de seguridad, observaron que un vehículo gris pasó por ella.

Aunque la resolución de las cámara no les permitió identificar la placa del carro, los padres rastrearon el teléfono de la menor hasta un motel en Curridabat y, a eso de las 9 a. m., dieron con ella.

“Si así lo hizo con mi hija, lo puede hacer con otra persona”, indicó en ese momento la madre, al tiempo que realizaba las diligencias en la Fiscalía para interponer la denuncia contra Galo.

Según informó el Ministerio Público a La Nación, este caso fue atendido por la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito de San José y, durante la audiencia inicial, el tribunal ordenó a Galo mantener domicilio fijo, presentarse a firmar una vez por semana y no tener contacto con la menor, ni con su familia.

Además, se le prohibió salir del país y, por un mes, no dar clases en el centro educativo al que asiste la joven.

El Ministerio Público confirmó el lunes que la Fiscalía abrió una causa penal contra el profesor, en la cual se indaga el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad, bajo el expediente 25-000803-1898-PE.

Al día siguiente, la entidad agregó que a Galo también se le investiga por el presunto delito de seducción o encuentros con menores mediante medios electrónicos.

Los padres de la menor rastrearon el celular de la joven y se percataron de que estaba en un motel. Al llegar, la encontraron con un profesor de inglés. (Cortesía/Cortesía)

Por su parte, luego de que el Ministerio de Educación recibió la denuncia contra el docente de inglés, procedió a la apertura de una causa disciplinaria, la cual, informó la institución, se encuentra en trámite.

Además, la entidad educativa confirmó que se dictó una medida cautelar de reubicación en labores administrativas, fuera del centro educativo en el que labora, por el plazo que dure la investigación.

Durante el 2024 se registraron 44 denuncias contra profesores por abuso sexual y 19 en lo que va del 2025, de acuerdo con datos del MEP.

Penas por abuso y seducción

El Código Penal establece penas de prisión de entre tres y ocho años por el delito de abuso sexual a personas menores de edad. Por su parte, el delito de seducción por medios electrónicos se castiga con condenas que pueden ir desde los dos y hasta los cuatro años de cárcel.

El Tribunal de Flagrancia programó la continuación de la audiencia inicial contra Galo para el 17 de setiembre a las 6 p. m. En dicha sesión se determinará si la causa se juzga por flagrancia o si se remita por la vía ordinaria.