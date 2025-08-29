Sucesos

Profesor de inglés detenido por sospechas de pasar la noche en un motel con alumna de 16 años

El hombre imparte clases de inglés en un centro educativo en Cartago

Por Natalia Vargas y Fernanda Matarrita Chaves

Un profesor del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) en Cartago, de apellido Galo, de 42 años, fue detenido la mañana de este viernes, tras ser interceptado por la policía en las afueras de un motel en Curridabat, donde, en apariencia, estuvo durante varias horas con una alumna de 16 años.








