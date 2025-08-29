Profesor de inglés detenido por sospechas de pasar la noche en un motel con alumna de 16 años

La madre de la joven, cuya identidad se mantiene en resguardo para proteger también a la menor, relató a La Nación que su hija desapareció de la vivienda a eso de las 3 a. m. y, al revisar las cámaras de seguridad, observaron que un vehículo gris pasó por ella.
Los padres de la joven rastrearon el teléfono de la menor hasta el motel de una reconocida cadena de establecimientos de este índole y allí, a eso de las 9 a. m., dieron con ella.
“Si así lo hizo con mi hija, lo puede hacer con otra persona”, indicó la madre a este medio, al tiempo que realiza las diligencias en la Fiscalía para interponer la denuncia contra Galo.
El director regional de Cartago, del Ministerio de Educación Pública (MEP), Víctor Hugo Orozco, confirmó a este medio que recibió la denuncia esta mañana por parte del padre de familia de la menor.
“En apariencia los hechos ocurren en horas de la madrugada fuera del centro educativo. La institución activa los protocolos y atiende y tramita denuncia ante régimen disciplinario del MEP, así como de forma simultanea con las autoridades fiscales competentes”, afirmó Orozco.
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.
Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.