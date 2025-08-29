Profesor de inglés detenido por sospechas de pasar la noche en un motel con alumna de 16 años

Un profesor del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) en Cartago, de apellido Galo, de 42 años, fue detenido la mañana de este viernes, tras ser interceptado por la policía en las afueras de un motel en Curridabat, donde, en apariencia, estuvo durante varias horas con una alumna de 16 años.

La madre de la joven, cuya identidad se mantiene en resguardo para proteger también a la menor, relató a La Nación que su hija desapareció de la vivienda a eso de las 3 a. m. y, al revisar las cámaras de seguridad, observaron que un vehículo gris pasó por ella.

Los padres de la joven rastrearon el teléfono de la menor hasta el motel de una reconocida cadena de establecimientos de este índole y allí, a eso de las 9 a. m., dieron con ella.

“Si así lo hizo con mi hija, lo puede hacer con otra persona”, indicó la madre a este medio, al tiempo que realiza las diligencias en la Fiscalía para interponer la denuncia contra Galo.

El director regional de Cartago, del Ministerio de Educación Pública (MEP), Víctor Hugo Orozco, confirmó a este medio que recibió la denuncia esta mañana por parte del padre de familia de la menor.

“En apariencia los hechos ocurren en horas de la madrugada fuera del centro educativo. La institución activa los protocolos y atiende y tramita denuncia ante régimen disciplinario del MEP, así como de forma simultanea con las autoridades fiscales competentes”, afirmó Orozco.