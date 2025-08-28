Mamá denuncia presunto abuso sexual de un adolescente en colegio de Palmares

Autoridades judiciales y educativas atienden desde este jueves una denuncia por presunto abuso sexual contra un menor de edad en el Liceo Experimental Bilingüe de Palmares.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público de San Ramón, en Alajuela, y que los agentes realizan diligencias por este caso bajo la dirección funcional de la Fiscalía.

El hecho habría sucedido cuando un menor de edad, al ingresar a los servicios sanitarios, fue interceptado por media docena de estudiantes de décimo y undécimo año, quienes habrían abusado del adolescente.

Miguel Sibaja, a cargo de la Dirección Regional de Educación (DRE) del MEP en Occidente, dijo que una vez enterados del hecho, el colegio activó los protocolos respectivos y está llevando a cabo las investigaciones para posteriormente interponer la denuncia ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Fiscalía.

El funcionario indicó que los padres del menor lo llevaron al Hospital Carlos Luis Valverde Vega, de San Ramón, e interpusieron la denuncia ante la Fiscalía.

En un audio que circula en redes sociales, la madre del niño denunció públicamente el presunto abuso en un grupo de padres de familia.“Como mamá les cuento esto porque no quiero que les pase algo así a ninguno de sus hijitos, porque es un dolor muy grande”, indica entre sollozos.