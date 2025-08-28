Sucesos

Mamá denuncia presunto abuso sexual de un adolescente en colegio de Palmares

Fiscalía de San Ramón y el MEP investigan un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en un centro educativo de Occidente.

Por Gustavo Ortega Campos

Autoridades judiciales y educativas atienden desde este jueves una denuncia por presunto abuso sexual contra un menor de edad en el Liceo Experimental Bilingüe de Palmares.








Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

