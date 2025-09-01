Fiscalía abre causa penal a profesor detenido en motel con alumna de 16 años

Al hombre se le investiga por el presunto delito de abuso sexual, en perjuicio de una persona menor de edad y la causa se tramita bajo expediente 25-000803-1898-PE.
Los hechos que llevaron a la aprehensión de Galo ocurrieron la mañana del viernes 29 de agosto, cuando la madre de la joven, cuya identidad se mantiene en resguardo para proteger también a la menor, notó que su hija había desaparecido de la casa a eso de las 3 a. m.
Según relató a La Nación, al revisar las cámaras de seguridad, observaron que un vehículo gris pasó por ella.
Aunque la resolución de las cámara no les permitió identificar la placa del carro, los padres rastrearon el teléfono de la menor hasta un motel en Curridabat y, a eso de las 9 a. m., dieron con ella.
“Si así lo hizo con mi hija, lo puede hacer con otra persona”, indicó en ese momento la madre a este medio, al tiempo que realizaba las diligencias en la Fiscalía para interponer la denuncia contra Galo.
Según explicó la tarde del viernes Víctor Hugo Orozco, director regional de Cartago del Ministerio de Educación Pública (MEP), el ente recibió la denuncia por parte del padre de familia de la menor.
“En apariencia los hechos ocurren en horas de la madrugada fuera del centro educativo. La institución activa los protocolos y atiende y tramita denuncia ante régimen disciplinario del MEP, así como de forma simultanea con las autoridades fiscales competentes”, afirmó Orozco.
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.
