Sucesos

Fiscalía abre causa penal a profesor detenido en motel con alumna de 16 años

El profesor fue detenido la mañana del viernes, luego de que los padres de la menor rastrearan su celular hasta el establecimiento

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

El Ministerio Público confirmó que la Unidad de Género de Goicoechea abrió una investigación penal en contra de un profesor de inglés del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de apellidos Galo Reyes, de 42 años, quien fue detenido en las afueras de un motel, donde, en apariencia, estuvo durante varias horas con una alumna de 16 años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
abuso sexual a menor de edadInstituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC)docenteCartagoMinisterio Público
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.