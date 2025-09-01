Fiscalía abre causa penal a profesor detenido en motel con alumna de 16 años

El Ministerio Público confirmó que la Unidad de Género de Goicoechea abrió una investigación penal en contra de un profesor de inglés del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de apellidos Galo Reyes, de 42 años, quien fue detenido en las afueras de un motel, donde, en apariencia, estuvo durante varias horas con una alumna de 16 años.

Al hombre se le investiga por el presunto delito de abuso sexual, en perjuicio de una persona menor de edad y la causa se tramita bajo expediente 25-000803-1898-PE.

Los hechos que llevaron a la aprehensión de Galo ocurrieron la mañana del viernes 29 de agosto, cuando la madre de la joven, cuya identidad se mantiene en resguardo para proteger también a la menor, notó que su hija había desaparecido de la casa a eso de las 3 a. m.

Según relató a La Nación, al revisar las cámaras de seguridad, observaron que un vehículo gris pasó por ella.

Una cámara de seguridad de la vivienda captó un vehículo gris recogiendo a la menor de 16 años, a eso de las 3 a. m. (La Nación/Cortesía)

Aunque la resolución de las cámara no les permitió identificar la placa del carro, los padres rastrearon el teléfono de la menor hasta un motel en Curridabat y, a eso de las 9 a. m., dieron con ella.

“Si así lo hizo con mi hija, lo puede hacer con otra persona”, indicó en ese momento la madre a este medio, al tiempo que realizaba las diligencias en la Fiscalía para interponer la denuncia contra Galo.

Según explicó la tarde del viernes Víctor Hugo Orozco, director regional de Cartago del Ministerio de Educación Pública (MEP), el ente recibió la denuncia por parte del padre de familia de la menor.

“En apariencia los hechos ocurren en horas de la madrugada fuera del centro educativo. La institución activa los protocolos y atiende y tramita denuncia ante régimen disciplinario del MEP, así como de forma simultanea con las autoridades fiscales competentes”, afirmó Orozco.