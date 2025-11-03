El País

Ministerio de Justicia adjudica construcción de megacárcel por casi ¢17.000 millones

Contratación se tramitó en tiempo récord, en solo 19 días, bajo un ‘procedimiento especial de urgencia’

Por Sebastián Sánchez
La Reforma, visita de Rodrigo Chaves
Este domingo, el ministro de Justicia, Gerald Campos, aprobó la adjudicación de la megacárcel a la empresa Edificar. Ese proyecto es impulsado por el presidente Rodrigo Chaves. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

