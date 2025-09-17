Política

Aprobados ¢7.870 millones para construcción de ‘nueva cárcel’ estilo Bukele dentro de La Reforma

Diputados dieron segundo debate a modificación presupuestaria que autoriza recortes en 10 ministerios para ampliación de centro penitenciario

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, la segunda modificación presupuestaria de 2025, con ¢7.870 millones destinados a que el gobierno de Rodrigo Chaves pueda construir una “nueva cárcel” al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, dentro del centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Segunda modificación presupuestariaNueva cárcelLa ReformaCárcel estilo Bukele
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.