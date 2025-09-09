Asamblea Legislativa aprueba presupuesto millonario para construir ‘nueva cárcel’ dentro de La Reforma

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate, la modificación al Presupuesto Nacional 2025 que contiene una partida por ¢7.870 millones para que el gobierno de Rodrigo Chaves construya una “nueva cárcel” dentro del centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Campos, conocido como La Reforma.

La modificación presupuestaria, la segunda de este año, recibió 33 votos a favor y tuvo cinco en contra, y se aprobó luego de varios días de discusión y críticas, principalmente en contra de que el gobierno quiera copiar el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) del Nayib Bukele, en El Salvador.

Aunque inicialmente el proyecto de Chaves se había planteado como una megacárcel al estilo de ese Cecot del mandatario salvadoreño, finalmente se empequeñeció tanto que finalmente el Ejecutivo reconoció que solo es una ampliación de La Reforma.

Los recursos para financiar ese primer 40% del presupuesto para la ampliación de La Reforma fueron tomados de otros ministerios, lo cual también fue muy cuestionado por varias fracciones parlamentarias.

