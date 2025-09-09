Política

Asamblea Legislativa aprueba presupuesto millonario para construir ‘nueva cárcel’ dentro de La Reforma

Modificación presupuestaria contiene ¢7.870 millones para la ampliación del centro penitenciario, que en principio sería para 5.000 reclusos

Por Aarón Sequeira

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate, la modificación al Presupuesto Nacional 2025 que contiene una partida por ¢7.870 millones para que el gobierno de Rodrigo Chaves construya una “nueva cárcel” dentro del centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Campos, conocido como La Reforma.








