Nueva cárcel: ‘Hay planos, diseños, está en proceso de revisión para incorporarlo al Colegio de Ingenieros’, asegura Hacienda

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, aseguró este martes que el proyecto de una nueva cárcel para 5.000 reclusos ya tiene planos y diseños, y que se encuentra en proceso de revisión para presentarlo al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), con el fin de que reciba el respectivo visado.

En audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Lücke defendió la partida por ¢7.870 millones incluidos en la segunda modificación presupuestaria del Presupuesto Nacional 2025 destinados a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (Cacco).

LEA MÁS: Mideplán declara confidencial información sobre nueva cárcel

El jerarca hacendario heredó los compromisos que había asumido su antecesor, Nogui Acosta, y defendió la declaratoria de confidencialidad sobre el proyecto que impuso el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).

“Justicia ha venido desarrollando acciones estratégicas para alcanzar un nivel de madurez técnica para desarrollar este proyecto este año y con esos recursos”, aseguró Lücke.

El ministro apuntó que sí hay una formulación del proyecto que va a permitir esa ejecución de los recursos al finalizar el año.

Hacienda presentó dicha modificación presupuestaria para que sea revisada y autorizada por el Congreso, luego de tomar recursos de varios ministerios, con el fin de financiar lo que el gobierno de Rodrigo Chaves sugiere como proyecto estrella.

LEA MÁS: Ministerios recortaron más recursos de los solicitados por Hacienda para financiar nueva cárcel

A la Presidencia de la República se le recortaron ¢55,3 millones, al Ministerio de Gobernación y Policía, ¢253,7 millones; al de Relaciones Exteriores y Culto, ¢88,8 millones; ¢4.122 millones al de Seguridad Pública; ¢364,9 millones de parte del Ministerio de Hacienda y ¢61,9 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) puso ¢1.745 millones para la nueva cárcel, junto con ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, ¢66,8 millones del Ministerio de Trabajo, ¢237,8 millones de Comercio Exterior (Comex).

El optimismo del ministro Lücke sobre la nueva cárcel se encontró con los cuestionamientos del diputado Carlos Felipe García, del Partido Unidad social Cristiana (PUSC), quien para empezar reclamó por el velo de confidencialidad que se le ha impuesto al proyecto.

El legislador le preguntó al ministro de Hacienda cómo será la licitación de la construcción, que según el gobierno de Chaves será mucho más barata, no solo en infraestructura, sino también en costos de operación, que los demás centros penitenciarios del país.

LEA MÁS: Plan de megacárcel tipo Bukele carece de fecha, terreno y fondos, pero Chaves promete hacerla en 195 días...

Según Rudolf Lücke, la confidencialidad se debe a que, para el gobierno, es “un tema de seguridad nacional”, porque así lo ha visto el Ministerio de Justicia.

Así lo dijo también la vocera del oficialismo, Pilar Cisneros, quien le manifestó a Carlos Felipe García que si bien en este momento no se quieren dar los detalles de los planos, “en algún momento se tendrán que hacer públicos”.

“¿Qué tiene de diferente esta cárcel?, que va a costar menos de la mitad de lo que han costado todas las que están construidas", aseguró Cisneros.

LEA MÁS: Gobierno cambia de nuevo proyecciones para construcción de nueva cárcel

La vocera chavista también aseguró que el ministro de Justicia, Gerald Campos, le aseguró que el costo operativo del nuevo centro penitenciario va a ser mucho menor que las ya existentes.

Carlos Felipe García también le cuestionó al Ministerio de Hacienda cómo asume la responsabilidad de garantizar una buena ejecución del presupuesto millonario para esa nueva cárcel, cuando el proyecto es confidencial.

“Ahí yo me pierdo, porque su antecesor establecía que él no giraba los recursos a un ministerio, si no tenía capacidad de ejecutarlo. Igual con el tema de becas. ¿Usted giraría los recursos sin identificar la capacidad del Ministerio de Justicia?“, dudó el diputado García.

LEA MÁS: ‘Megacárcel’ estilo Bukele costaría $35 millones para 5.000 privados de libertad, asegura Gerald Campos

A esa pregunta, Rudolf Lücke dijo que se trata de dos momentos diferentes, primero la construcción, que es el proceso de inicio, con un 40% de los recursos, los ¢8.000 millones iniciales, que “van acorde con el proceso de los planos, diseños y ejecución de la obra, que ya están en el portafolio de inversiones del Mideplán”.

El ministro de Hacienda alegó que la ejecución vendrá en otro presupuesto, que incluya la parte operativa de la cárcel.

Este miércoles, le tocará al ministro Gerald Campos responder los cuestionamientos relacionados con la construcción, aunque anteriormente ya se había negado a dar los detalles a los diputados, alegando el velo de confidencialidad.