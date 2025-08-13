Política

Nueva cárcel: ‘Hay planos, diseños, está en proceso de revisión para incorporarlo al Colegio de Ingenieros’, asegura Hacienda

Rudolf Lücke aseguró, este martes en la Asamblea, que Justicia tiene capacidad para ejecutar ¢8.000 millones solicitados para la cárcel en modificación presupuestaria

Por Aarón Sequeira

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, aseguró este martes que el proyecto de una nueva cárcel para 5.000 reclusos ya tiene planos y diseños, y que se encuentra en proceso de revisión para presentarlo al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), con el fin de que reciba el respectivo visado.








