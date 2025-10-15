Política

Justicia lanza contratación de urgencia para construir la megacárcel del gobierno de Rodrigo Chaves

Oficio del ministro Gerald Campos menciona que se invitará “exclusivamente” a tres empresas a participar en licitación

Por Lucía Astorga
La Reforma, visita de Rodrigo Chaves
La megacárcel impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves estaría lista en junio de 2026, según el ministro de Justicia, Gerald Campos (izq.). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







