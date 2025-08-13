Política

¿Dónde se ubicará la nueva cárcel que promueve el gobierno? Esto dijo el ministro de Justicia

Gerald Campos asistió a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa para referirse al proyecto constructivo

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, expuso este miércoles a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa algunos detalles de la nueva cárcel, cuya construcción es promovida por el gobierno de Rodrigo Chaves, bajo un halo de confidencialidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gerald CamposNueva cárcelComisión de HacendariosPresupuesto extraordinario
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.