¿Dónde se ubicará la nueva cárcel que promueve el gobierno? Esto dijo el ministro de Justicia

Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, expuso este miércoles a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa algunos detalles de la nueva cárcel, cuya construcción es promovida por el gobierno de Rodrigo Chaves, bajo un halo de confidencialidad.

Ante consultas de la vicepresidenta del Congreso, la diputada Vanessa Castro, el jerarca afirmó que la estructura se ubicará “dentro del sistema penitenciario, en terrenos del Ministerio de Justicia y Paz”.

Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, se refirió al proyecto para construir una nueva cárcel para población penitenciaria de alto riesgo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Nueva cárcel: ‘Hay planos, diseños, está en proceso de revisión para incorporarlo al Colegio de Ingenieros’, asegura Hacienda

Campos rechazó brindar la localización específica. Alegó que funcionarios de su cartera han recibido amenazas, por lo que defendió el secretismo como medida para mitigar los riesgos.

No obstante, el ministro señaló que contaba con un video del proyecto que podría proyectar a los legisladores, si la sesión se declaraba confidencial. Indicó que envió una nota haciendo la solicitud a la comisión para que se declarara privado el espacio.

La presidenta del foro legislativo, Paulina Ramírez, reconoció que se recibió la solicitud de Campos, pero que requería de aprobar una moción, con el voto afirmativo de ocho de los 11 integrantes de la comisión, para poder declarar la sesión confidencial.

LEA MÁS: Mideplán declara confidencial información sobre nueva cárcel

La viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia, Carolina Castro Del Castillo, detalló que el proyecto es de 31.048 metros cuadrados.

La estructura albergará cinco módulos de alojamiento, cinco consultorios médicos, 25 aposentos de visita íntima, un edificio mixto, un puesto de control principal, un registro de visitas, siete fortines, 20 celdas de aislamiento, un edificio de bodega, un basurero, un centro de acopio y cuatro puestos de control interno.

LEA MÁS: Ministerios recortaron más recursos de los solicitados por Hacienda para financiar nueva cárcel

Igualmente, contará con sistemas de rayos x, para revisar tanto a visitantes como a funcionarios, circuito cerrado de televisión, botones de pánico y equipo de vigilancia no tripulado.

Según Castro, la nueva cárcel permitirá la segmentación de la población penitenciaria, por nivel de riesgo y perfil criminológico. Esto, con el fin de neutralizar a integrantes de estructuras criminales que operan desde los centros penitenciarios.

La Comisión de Hacendarios analiza una modificación presupuestaria para destinar ¢7.870 millones a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (Cacco).

Noticia en desarrollo.