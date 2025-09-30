Rodrigo Chaves contradice a su ministro de Justicia sobre el término ‘megacárcel’

La nueva prisión que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves se ubicará en La Reforma. A la izquierda, el ministro de Justicia, Gerald Campos. Foto:

El presidente Rodrigo Chaves contradijo este martes a su ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, sobre el término usado para referirse al proyecto de construcción de una nueva cárcel dentro del centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma. Luego de que en junio el ministro se molestó y rechazó el uso del término “megacárcel” para referirse al centro con capacidad para 5.100 personas, el mandatario volvió a utilizarlo este martes.

Rodrigo Chaves llama "megacárcel" a nuevo centro penitenciario

Una capacidad de 5.100 personas equivale al 12,8 % de los 40.000 reclusos que puede recibir la megaprisión de máxima seguridad creada por Nayib Bukele en El Salvador, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Chaves usó el calificativo de “megacárcel” durante una de sus intervenciones en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada en Puntarenas, con motivo de conmemorar los fusilamientos del expresidente Juan Rafael Mora Porras y el general José María Cañas.

LEA MÁS: ‘Yo no sé de dónde sale ese nombre de megacárcel’, afirma ministro de Justicia

El presidente dijo que esperaba que la próxima Asamblea Legislativa aprobara leyes de “mano dura” contra los criminales, al tiempo que lanzó críticas al trabajo que realiza el Poder Judicial.

“Que no chineen a los asesinos y que los encierren, pa’ eso estamos construyendo la cárcel, la megacárcel, para guardar a todos los que no pueden vivir en paz y sociedad”, declaró.

LEA MÁS: ¿Dónde se ubicará la nueva cárcel que promueve el gobierno? Esto dijo Gerald Campos, ministro de Justicia

¿Qué había dicho Gerald Campos?

Ministro de Justicia rechaza que se califique como ‘megacárcel’ nuevo centro penal

Si bien el término de “megacárcel” se utilizó desde que el gobierno de Chaves anunció el proyecto penitenciario, el ministro Campos lo rechazó durante una comparecencia ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, del 3 de junio.

“Yo no hablé de megacárcel y yo no sé de donde sale ese término. Yo dije que el costo estimado, según el equipo técnico, va a rondar los $35 millones”, expresó el jerarca de Justicia y Paz, ante una consulta del diputado Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

LEA MÁS: Nueva cárcel: ‘Hay planos, diseños, está en proceso de revisión para incorporarlo al Colegio de Ingenieros’, asegura Hacienda

Campos reiteró su malestar por el uso del concepto de “megacárcel”, al atender las preguntas de los periodistas, a la salida del foro legislativo.

“Pero es que yo no hablé de megacárcel, yo no sé de donde sale ese nombre de megacárcel. Yo hablé de una cárcel modelo, actualizada a lo que tenemos hoy en el país. Es una cárcel para 5.100 personas, con cuatro módulos de 1.025 personas por cada módulo”, agregó.