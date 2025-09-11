El País

Contraloría da luz verde a construcción de nuevo Hospital de Cartago

Esta noticia se da mientras el actual servicio de Emergencias del actual hospital está colapsado, tiene 16 órdenes sanitarias y 10 servicios con infraestructura crítica.

Por Irene Rodríguez
Emergencias, Hospital Max Peralta
El actual Hospital de Cartago tiene el servicio de Emergencias colapsado. Esa es una de las razones por las cuales es necesario un nuevo centro médico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Hospital de CartagoHospital Max PeraltaContraloría General de República
Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

