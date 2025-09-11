Contraloría da luz verde a construcción de nuevo Hospital de Cartago

El actual Hospital de Cartago tiene el servicio de Emergencias colapsado. Esa es una de las razones por las cuales es necesario un nuevo centro médico.

La Contraloría General de la República (CGR) dio luz verde a la construcción del nuevo Hospital de Cartago. La institución refrendó el contrato entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la compañía constructora Van Der Laat y Jiménez S.A. por $394,9 millones (¢198.299 millones, aproximadamente) más $4 millones (¢2.008 millones), para trabajos de contingencia.

La institución indicó que la gestión de refrendo ingresó el pasado 23 de junio. Sin embargo, “la información necesaria para el análisis no estaba completa, por lo que, al solicitarla, la CCSS demoró un mes adicional”, indicó un comunicado de prensa de la Contraloría.

Luego de analizarlo con la información pertinente, la CGR confirmó que la CCSS sí contaba con nuevas fuentes de financiamiento para la adjudicación de la oferta.

Además, se verificaron los estudios legales, técnicos y de razonabilidad del precio, que refieren al cumplimiento de los requisitos por parte de la empresa.

Contraloría refrenda construcción de Hospital de Cartago

En cuanto al terreno, se indicó que cumple con las condiciones técnicas para el desarrollo del proyecto. Además, por sus particularidades no es necesaria la relocalización de servicios.

Ahora le corresponde a la CCSS emitir la orden de inicio del proyecto y ejecutar la obra bajo su entera responsabilidad, según términos acordados en dicho contrato.

Esta noticia se da mientras el servicio de Emergencias del actual hospital está colapsado, tiene 16 órdenes sanitarias y 10 servicios con infraestructura crítica.

Detalles del nuevo hospital

El terreno donde se construirá el Hospital de Cartago está en El Guarco. (archivo/Archivo)

El nuevo centro médico tendrá con 334 camas (expandible a 457), diez quirófanos, un bloque ginecoobstétrico, salas de reanimación, servicio de diagnóstico por imágenes, y consulta externa con todas las especialidades.

Según proyecciones de la CCSS, en 2025 se brindan servicios a 595.145 asegurados de Cartago y zonas aledañas.

La CCSS readjudicó la construcción del centro médico el pasado 18 de marzo, luego de que la empresa originalmente escogida, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V. se retirara del proyecto.

La adjudicación contempla:

Diseño (25 semanas). Construcción (entre esta fase hay un plazo mínimo de 123 semanas y máximo de 135). Equipamiento médico. Mantenimiento durante el periodo de garantía (104 semanas, dos años). Edificio de estacionamiento complementario y área familiar (toda la fase en 104 semanas o dos años).

En total esto consiste en 264 semanas.