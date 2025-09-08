El País

Servicio de Emergencias de Hospital de Cartago está en crisis, ¿qué propone la CCSS?

La CCSS presenta un plan para resolver la saturación sin esperar al nuevo hospital de Cartago

Por Irene Rodríguez
Los pacientes que esperaban atención en el Hospital Max Peralta comentaban sus expectativas sobre el aval para construir el nuevo centro médico. Foto: Keyna Calderón
Las filas para atención en Emergencias son muy comunes en el Hospital de Max Peralta de Cartago.







