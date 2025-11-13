El País

La primera causa de muerte de jóvenes entre 13 y 35 años en Costa Rica ya cambió: ahora son los homicidios

Por años, los accidentes de tránsito eran el mayor riesgo para adolescentes y adultos jóvenes

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Tres de cada cinco víctimas de homicidios en 2024 tenían entre 13 y 35 años. (ALFONSO QUESADA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidiosMortalidad juvenilVíctimas de homicidiosAdolescenciaAdultos jóvenes
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.