Accidentes

Costa Rica cerraría el 2025 con otro lamentable récord en carreteras

En promedio, el país registra 48 personas que mueren, in situ, en vuelcos, colisiones u atropellos cada mes

EscucharEscuchar
Por Vanessa Loaiza N.
Accidente de Transito Ruta 32
En abril pasado, un tráiler aparentemente sin frenos, arrastró seis carros y una moto en el cruce de San Miguel de Santo Domingo, en la ruta 32. Hubo cuatro pacientes graves y un motociclista fallecido. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
accidentes de tránsitomuertos in situ
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.