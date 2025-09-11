Director de Policía de Tránsito fue destituido

Oswaldo Miranda fue destituido este jueves como director de la Policía de Tránsito. Foto:

El director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Víquez, fue destituido, la mañana de este jueves, por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón. Así lo confirmó la Casa Presidencial en un comunicado de prensa.

“La salida del funcionario rige de manera inmediata a partir de este jueves 11 de setiembre, debido a la redefinición de líneas estratégicas orientadas a lograr una mayor eficiencia operativa y una gestión administrativa más efectiva”, se consignó en el comunicado.

La destitución de Miranda ocurre luego de rumores de una eventual renuncia suya. Incluso, este miércoles trascendió un video donde él negaba que lo haría y que, por el contrario, permanecería en su cargo hasta el 7 de mayo del 2026, o bien, hasta cuando el ministro Zeledón así lo decidiera.

El año pasado, los policías de tránsito habían pedido la salida de Miranda. Ellos reclamaban “la falta de uniformes, el pésimo estado de motos y patrullas, y el deterioro de las delegaciones”. También alegaron acoso laboral.

Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Transportes de ese entonces, Mauricio Batalla, se habían negado a cumplir con esa petición.