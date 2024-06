MOPT descarta remover al director de la Policía de Tránsito

Oswaldo Miranda Víquez, director de la Policía de Tránsito, permanecerá en su cargo pese a las protestas de sus subalternos, quienes reclaman la falta de uniformes, el pésimo estado de motos y patrullas, y el deterioro de las delegaciones. La salida de Miranda era una de las peticiones de los sindicatos de ese cuerpo policial.

El anuncio de que Miranda se mantendrá en su puesto lo hizo Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), tras una reunión entre oficiales de tránsito y autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en Plaza González Víquez este lunes por la mañana. “Parece ser que el presidente (Rodrigo) Chaves dijo ‘no me lo toquen’ (a Miranda). Ese señor es el menos adecuado para que siga al frente de la Dirección de la Policía de Tránsito”, manifestó Vargas.

Tras la negativa de separar a Miranda del cargo, varios representantes sindicales se levantaron de la mesa, en la que también participaban el propio director de Tránsito; el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; y la viceministra administrativa, Silvia Soto. Además, en medio de la reunión, algunos manifestantes ingresaron a la fuerza a las instalaciones del MOPT, lo que causó la interrupción del encuentro.

Poco después de la 1 p. m., Mauricio Batalla declaró que Albino Vargas llegó a imponer una destitución y que la administración “no se maneja por imposiciones de ningún sindicalista”. Agregó que se podrá negociar con el resto de personas que se mantuvieron en la mesa sobre objetivos comunes, aunque no precisó cuáles.

Batalla prometió ejecutar cambios operativos, sin detallar cuáles, y hacer un estudio de clima organizacional para confirmar o descartar presuntos acosos por parte de Miranda, además de un seguimiento mensual. Sin embargo, el jerarca no se refirió a los otros problemas de fondo en ese cuerpo policial, especialmente la falta de personal, unidades y uniformes, ni mencionó si habría un nuevo encuentro.

Liz Quesada, representante de la seccional de ANEP en el Tránsito, fue una de las que se retiró de la reunión poco antes del mediodía. Ella insistió en que los oficiales sufren acoso laboral y anunció que las manifestaciones continuarán.

“Mientras estuvimos en la reunión, el señor (Mauricio Batalla) se dedicó a no dejar hablar. Solo hablaba él, y cuando los dirigentes sindicales querían dar su opinión, el señor se metía y no nos dejaba”, sostuvo.

Quesada denunció que el acuerdo firmado la semana anterior se incumplió, pues alega que sí hubo represalias contra algunos compañeros que se manifestaron el jueves pasado en la Delegación de San José y declinaron salir a patrullar por falta de equipos.

“Al día siguiente se coaccionó a una compañera para que tuviera que salir a trabajar sola. Posteriormente, se envió a otro compañero a atender accidentes caminando, habiendo unidades que fueron prestadas por otras delegaciones para laborar. Y en este momento, cerca de la terminal de Tracopa, hay otro compañero caminando”, aseveró.

La representante sindical aseguró que en la reunión ella señaló a Miranda por hostigamiento y acoso laboral. Dijo que existen oficiales que están en control psiquiátrico y psicológico; sin embargo, señaló que el director policial no dijo ni una sola palabra.

Reiteró que los funcionarios no usarán los pocos vehículos disponibles hasta que no cuenten con los lineamientos para los patrullajes y que solo saldrán en parejas. “Trabajar en binomios no es una decisión que se antoja, pues a nivel mundial, por la peligrosidad, se trabaja en conjunto y un oficial solo y con arma es carne de cañón para los delincuentes”, agregó.