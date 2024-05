‘Problemas administrativos y condiciones miserables’: la gota que derramó el vaso en la Policía de Tránsito

Miembros de la Policía de Tránsito de San José afirman que los “problemas administrativos y las condiciones miserables” que enfrentan a diario fueron la “gota que derramó el vaso” y desencadenaron la protesta de este miércoles. En dicha protesta, una veintena de agentes se negaron a salir a patrullar las calles de la capital y otros cantones de la Gran Área Metropolitana debido a la falta de motocicletas y patrullas en buen estado.

Homer Alfaro Muñoz, sindicalista y oficial de ese cuerpo policial, aseguró que él y sus compañeros son testigos de la crisis que atraviesa la institución. Alegó que llevan años trabajando con uniformes viejos, botas con agujeros en las suelas, en delegaciones deterioradas e insalubres, y con unidades que no cumplen las condiciones mínimas para patrullar. Aunque esta situación ha sido evidenciada en múltiples ocasiones, no se han visto mejoras.

La “mala administración y el mal clima organizacional” son las principales causas que llevaron a pedirle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la destitución de Oswaldo Miranda, director de la Policía de Tránsito, alegó Alfaro.

LEA MÁS: Policía de Tránsito se reunirá con jerarcas para ver deficiencias

Este miércoles, los oficiales recibieron una directriz para patrullar solos y a pie en las carreteras, lo cual no fue aceptado debido a preocupaciones de seguridad. “Decidimos aplicar el reglamento y las patrullas que no tenían condiciones las dejamos dentro del predio. Resultó que ninguna reunía las condiciones necesarias”, afirmó el oficial.

Al ingreso de la delegación de Tránsito de Zapote se observa el daño en el rótulo que señala que es propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Lo que los agentes le expusieron este miércoles a la viceministra administrativa del MOPT, Silvia Soto, es el acumulado de años de carencias, que La Nación ha documentado en varios reportajes. El último de ellos, el 20 de abril, reveló que en la Delegación de San José, ubicada en Zapote, los oficiales trabajan en condiciones deplorables, con baños inundados, un comedor descuidado y un microondas infestado de cucarachas.

LEA MÁS: Baños inundados y microondas con cucarachas: así trabaja la Policía de Tránsito de San José

Los 100 oficiales encargados del control de carretera están hacinados en esa sede, mientras que el nuevo edificio, en las cercanías de Plaza González Víquez, donde opera la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGTP), solo alberga personal administrativo y jefaturas. “La Dirección se remodeló hace algunos años, pero a todos los oficiales nos mandaron para este lugar deteriorado. Lo ideal sería que nos devolvieran a la dirección, que tiene las condiciones para ser una delegación policial, o que remodelen Zapote”, explicó un agente bajo condición de anonimato debido al temor de represalias.

Otro oficial, que prefirió no revelar su identidad por la misma situación, denunció que cuando se revienta una tubería en Zapote, son los mismos compañeros quienes deben comprar los materiales para repararla. También mencionó que las fumigaciones periódicas ya no se realizan. Estos problemas han sido planteados ante la Dirección y las jefaturas, pero no han recibido respuesta.

Así trabajan los policías de Tránsito en San José

El 12 de febrero, el sindicato denunció que los oficiales de Tránsito en San José trabajan bajo el sol con “escaso avituallamiento”. Este señalamiento fue presentado ante los ministerios de Trabajo y de Salud. “Argumentan que estar durante varias horas a la intemperie aumenta en demasía su calor térmico corporal. Además, indican que han aumentado los dolores de espalda que se están volviendo crónicos y preocupantes”, indicó Joselito Ureña Vega, secretario general del sindicato Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines (Unaotraa).

En diciembre se hizo público que los policías trabajan en tenis, con vehículos dañados y en delegaciones precarias. La Nación entrevistó a nueve oficiales de carretera, quienes detallaron las carencias que enfrentan, sin importar si son sedes en San José o en otras provincias.

Según informaron, algunos de los funcionarios deben trabajar en tenis debido a la falta de botas para el uniforme. Foto: ANEP

Desde la ANEP, aseguraron que están a la espera de lo que suceda con el director de la Policía de Tránsito, ya que aún se desconoce el futuro de Oswaldo Miranda en ese cuerpo policial. Además, pidieron a la población estar atenta porque “este fin de semana el movimiento podría reanudarse en todo el país”.

LEA MÁS: Policías de Tránsito trabajan en condiciones miserables: en tenis, con vehículos dañados y delegaciones precarias