Accidentes

Fallecido tras accidente en San Carlos se dirigía a su primer día de trabajo como guardia de seguridad

Un hombre de 31 años es la víctima mortal del choque entre una motocicleta y un vehículo liviano en Ciudad Quesada. En apariencia, se dirigía a su primer día de trabajo.

Por Yucsiany Salazar y Édgar Chinchilla
Colisión entre motocicleta y carro dejó un fallecido en Ciudad Quesada, San Carlos.
Colisión entre motocicleta y carro dejó un fallecido en Ciudad Quesada, San Carlos. (Édgar Chinchilla /Cortesía)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

