Fallecido tras accidente en San Carlos se dirigía a su primer día de trabajo como guardia de seguridad

El motociclista fallecido este domingo tras un accidente de tránsito en Ciudad Quesada, San Carlos, se dirigía a su primer día de trabajo como guarda de seguridad en un establecimiento de comida rápida, según la versión de testigos.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:50 a.m. en un sitio conocido como Quebrada del Palo, en dirección hacia Aguas Zarcas, sobre la ruta 140. La víctima mortal del incidente fue identificada como David Anchía Villalobos, de 31 años, era vecino de Ciudad Quesada, soltero y sin hijos. En apariencia, sus padres residen en Aguas Zarcas.

Choque mortal

Las causas exactas del accidente todavía se desconocen; sin embargo, según la versión preliminar, la colisión entre la motocicleta y un vehículo liviano provocó que el motociclista saliera expulsado de la vía y cayó a un guindo de aproximadamente 30 metros de profundidad.

La motocicleta Serpenter quedó a volcada a un lado de la vía, y el vehículo de color azul resultó con golpes notorios en la parte frontal, el cual quedó en medio de la carretera.

Así quedó el vehículo tras el accidente. Dos de los tres ocupantes se habrían dado a la fuga. (Édgar Chinchilla/Cortesía)

A la llegada de los socorristas de la Cruz Roja Costarricense, Anchía ya no contaba con signos vitales y fue declarado fallecido en el sitio. Mientras que, en apariencia, dos de los ocupantes del vehículo liviano abandonaron el sitio, incluyendo al dueño del automotor.

Al mediodía, el paso por la zona se mantenía cerrado, mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo y las indagaciones correspondientes.

Prueba de alcoholemia positiva

En el automóvil involucrado viajaban tres personas: los dos que se dieron a la fuga y un tercer ocupante, al cual la Policía de Tránsito le practicó la prueba de alcoholemia, la cual resultó positiva con 0,66 gramos de alcohol por litro de sangre.

No obstante, aún no se ha determinado si esta persona era el conductor al momento del accidente, información que está siendo investigada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tras el impacto, el motociclista salió expulsado y cayó a un guindo de aproximadamente 30 metros. (Édgar Chinchilla/Cortesía)

El caso ahora se mantiene a cargo del OIJ y la Fiscalía de San Carlos para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.