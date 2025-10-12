Buscan a hombre desaparecido tras vuelco de embarcación en Puntarenas

Un hombre de aproximadamente 30 años se encuentra desaparecido tras el vuelco de la embarcación en la que viajaba este domingo en Puerto Jiménez, Puntarenas. Según reportes de la Cruz Roja, la emergencia fue reportada a las 6:19 a. m.

Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que cuatro de los ocupantes se encontraban fuera del agua, ilesos, y no requirieron traslado a un centro médico. Sin embargo, el quinto ocupante sigue desaparecido, por lo que se mantiene un operativo de búsqueda activo.

“En este momento, se trabaja en conjunto con personal del Servicio Nacional de Guardacostas y vecinos de la comunidad para dar con el paradero de esta persona“, indicó la Benemérita.

Noticia en desarrollo.