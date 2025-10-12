Sucesos

Buscan a hombre desaparecido tras vuelco de embarcación en Puntarenas

Las autoridades buscan a un hombre desaparecido tras el vuelco de una embarcación que transportaba a cinco personas. Los otros cuatro ocupantes resultaron ilesos.

Por Yucsiany Salazar
Búsqueda de joven desaparecido en Matapalo
Hechos ocurrieron en el sector de Puerto Jiménez. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz /Cortesia)







