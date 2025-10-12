Sucesos

Trabajador encontró dos cuerpos calcinados en vía pública

Hecho ocurrió la madrugada del domingo en la Roxana de Pococí. En Turrialba se reportó otro asesinato

Por Christian Montero y Reiner Montero
Un peón agrícola encontró dos cuerpos calcinados en la comunidad de Aguas Frías en la Roxana de Pococí.
Un peón agrícola encontró dos cuerpos calcinados en la comunidad de Aguas Frías en la Roxana de Pococí.







CalcinadosPococíla Roxana
