Trabajador encontró dos cuerpos calcinados en vía pública

Un peón agrícola encontró dos cuerpos calcinados en la comunidad de Aguas Frías en la Roxana de Pococí.

Dos hombres fueron asesinados a balazos y posteriormente calcinados en la comunidad de Aguas Frías, en La Roxana de Pococí, Limón, la madrugada de este domingo.

Los cuerpos fueron ubicados aproximadamente a las 5 a. m. por un trabajador que pasaba en bicicleta por el lugar, ubicado unos 2 kilómetros al oeste de la plaza de fútbol de la comunidad.

De acuerdo con información preliminar de la Fuerza Pública, se trata de dos hombres, quienes presentan lesiones por arma de fuego y fueron calcinados a la orilla de la vía. Se desconocen hasta el momento las identidades y edades de las víctimas.

Según un vecino, alrededor de las 2 a. m. se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente una motocicleta que salió del lugar.

Al amanecer, con la llegada de las unidades de la Cruz Roja, se confirmó que las víctimas no presentaban signos vitales. Al mismo tiempo, oficiales de la Fuerza Pública custodiaron la escena a la espera de los agentes de recolección de indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles.

El sitio donde ocurrió el hallazgo es poco poblado, la casa más cercana se ubica a más de 75 metros de distancia, ya que es una zona extensa de parcelas y fincas agrícolas. En el lugar hay muchas entradas y salidas de calles de piedra, entre plantíos de piña y banano que llevan a comunidades como Guácimo.

José Marchena, quien vive a pocos metros de donde ocurrió el incidente, se mostró sorprendido por lo ocurrido. “A hoy van siete fallecidos en tres eventos que ensucian la imagen de una comunidad trabajadora”, detalló el vecino, quien recordó que en la madrugada solo escuchó los disparos y al despertar observó las patrullas.

Los vecinos se muestran preocupados por lo ocurrido ya que aseguran que desde hace cinco años se han incrementado los hechos violentos en la zona, incluidos casos de personas que han sido enterradas y un quíntuple homicidio en tiempos de pandemia.

LEA MÁS: Masacre en Pococí: Pleito por apropiarse de finca desencadena asesinato de cinco personas, afirma OIJ

Las autoridades sospechan que este caso estaría vinculado con disputas por drogas, aunque la investigación está apenas en fase inicial para determinar el móvil del doble crimen.

Otro caso

El OIJ reportó otro homicidio ocurrido durante la noche del sábado en la Suiza de Turrialba, donde un joven de apellido Aguilar, de 30 años, fue atacado con arma de fuego mientras estaba en su casa.

Un familiar que estaba con el ofendido fue quien dio aviso a las autoridades a eso de las 10 p. m.

Hasta la mañana del viernes anterior la Policía Judicial reportaba 683 homicidios a nivel nacional, a los que se suman estos tres casos reportados durante las últimas horas en las provincias de Limón y Cartago.