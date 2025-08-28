Crímenes

Asesinan a hombre de varios disparos en Cariari de Pococí

Gatilleros en moto llegaron hasta lavacar para atentar contra dos sujetos

Por Reiner Montero y Patricia Recio

Un hombre falleció la noche de este miércoles, en la comunidad de Cariari de Pococí tras recibir varios disparos de parte de dos sujetos que viajaban en una motocicleta.








