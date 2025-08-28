Asesinan a hombre de varios disparos en Cariari de Pococí

Un hombre falleció la noche de este miércoles, en la comunidad de Cariari de Pococí tras recibir varios disparos de parte de dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Las víctimas fueron atacadas en un lavacar a un lado de la vía. (Reiner /Reiner Montero)

Según el detalle de la Cruz Roja, el reporte se dio pasadas las 7:30 p.m. en la comunidad Nazareth de Cariari, en una propiedad a la orilla de la vía pública.

El hecho violento causó gran conmoción entre los vecinos. (Reiner Montero/Reiner Montero)

Además de la víctima fatal, en el lugar se atendió a otro sujeto que resultó herido y fue trasladado en condición delicada al Hospital de Guápiles.

Según reportes preliminares, los dos gatilleros habrían llegado en una motocicleta hasta un lavacar donde había dos vehículos de tipo automóvil. Los hombres se habrían bajado de la motocicleta para acercarse caminando y desde antes de ingresar a la propiedad ya iban disparando.

Además, trascendió que la víctima fatal era un mecánico que se encontraba instalando un aire acondicionado al vehículo del otro sujeto que resultó herido.

Debido a que se encontró una gran cantidad de casquillos de arma de fuego en apariencia de un arma 9 mm en la vía que comunica Cariari con la comunidad entre la Nazareth, esta ruta se encuentra cerrada mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza las pesquisas del caso y el levantamiento del cuerpo.