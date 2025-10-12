Motociclista muere al chocar con carro y caer a guindo en Ciudad Quesada

Socorristas de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del motociclista en el sitio del accidente.

Un motociclista falleció la mañana de este domingo tras colisionar con un vehículo y caer a un guindo, en Ciudad Quesada, San Carlos. El accidente ocurrió en el sitio conocido como Quebrada del Palo, 100 metros hacia Aguas Zarcas, sobre la ruta 140.

Según reportes preliminares, tras el impacto, el conductor de la motocicleta salió expulsado de la vía y cayó a un guindo de varios metros de profundidad.

Al llegar al lugar, los socorristas de la Cruz Roja Costarricense lo declararon fallecido en el sitio.

Mientras que, al conductor del vehículo le realizarán la prueba de alcoholemia.

El vehículo involucrado en el accidente sufrió daños en la parte frontal tras la colisión con la motocicleta. (Édgar Chinchilla /Cortesía)

Por el momento, se desconocen la identidad de la víctima y las causas exactas del accidente.

El paso por la zona se mantiene regulado mientras las autoridades realizan el levantamiento del cuerpo y las labores correspondientes.

Noticia en desarrollo.

