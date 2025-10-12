Sucesos

Motociclista muere al chocar con carro y caer a guindo en Ciudad Quesada

Un motociclista falleció este domingo en Ciudad Quesada tras chocar con un vehículo y caer a un guindo en la ruta 140. El paso por la zona se mantiene regulado.

Por Yucsiany Salazar y Édgar Chinchilla
Socorristas de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del motociclista en el sitio del accidente, en Ciudad Quesada.
Socorristas de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del motociclista en el sitio del accidente. (Édgar Chinchilla/Cortesía)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

