Sucesos

Vendedor de frutas murió tras ser impactado por vehículo en ruta 32

Víctima se desplazaba en una bicicleta en la que llevaba una carreta con frutas y verduras

Por Christian Montero y Reiner Montero
Un vendedor de frutas falleció tras ser impactado por un vehículo sobre la ruta 32 en en la entrada a la comunidad del Molino de Jiménez de Pococí.
Un vendedor de frutas falleció tras ser impactado por un vehículo sobre la ruta 32 en en la entrada a la comunidad del Molino de Jiménez de Pococí. (Foto: Reiner M/Foto: Reiner Montero)







