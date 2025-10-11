Vendedor de frutas murió tras ser impactado por vehículo en ruta 32

Un vendedor de frutas falleció tras ser impactado por un vehículo sobre la ruta 32 en en la entrada a la comunidad del Molino de Jiménez de Pococí.

Un ciclista perdió la vida la madrugada de este sábado al ser impactado por un vehículo en la ruta 32 que comunica San José con Limón.

El accidente ocurrió pasadas las tres de la mañana cerca de la entrada principal a la comunidad del Molino de Jiménez, en Pococí.

Según la información inicial de la Policía de Tránsito, la víctima era un adulto, cuya identidad se desconoce y quien viajaba en una bicicleta tipo montañera, adaptada con un motor y que acarreaba una carreta detrás.

La dinámica de la colisión aún no se tiene muy clara, al parecer el fallecido, quien era vendedor de frutas y verduras, fue arrollado por el vehículo que viajaba en el mismo sentido.

Tras el reporte al número de emergencias 911, al sitio se desplazó una ambulancia de la Cruz Roja de Guápiles, cuyos paramédicos declararon sin signos vitales al ciclista, quien presentaba severas lesiones.

El golpe fue de tal magnitud que la carreta quedó aproximadamente a unos 100 metros de distancia de donde estaba el cuerpo del ofendido, que fue lanzado al otro lado de la barrera de división de los carriles.

Los socorristas trasladaron hasta el Hospital de Guápiles a uno de los ocupantes del automóvil involucrado. Se desconoce si era el conductor o un pasajero, solo trascendió que la persona fue llevada en condición estable.

La vía nacional que conduce hacia el Caribe, en la entrada principal al Molino, quedó cerrada en ambos sentidos durante varias horas, mientras las autoridades completaron el levantamiento del cuerpo. El cierre de esta importante ruta generó presas de más de 4 kilómetros.

El auto involucrado en el accidente es un Toyota, Yaris, negro que en la parte frontal quedó completamente destruido tras el fuerte impacto.

Sobre la vía quedaron partes de la bicicleta que se destruyó en dos debido al choque, además, quedaron esparcidas frutas y verduras que transportaba la víctima en la carreta.