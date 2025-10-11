Sucesos

Jóvenes de 14, 17 y 19 años heridos de gravedad tras choque de carro contra puente

El hecho ocurrió esta mañana en Bagaces, Guanacaste

Por Christian Montero
Cruz Roja atiende a hombre herido por una vaca.
La Cruz Roja atendió a siete personas que sufrieron un accidente de tránsito en Bagaces, Guanacaste. Foto con fines de ilustración. (Edgar Chinchilla)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

