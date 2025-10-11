Jóvenes de 14, 17 y 19 años heridos de gravedad tras choque de carro contra puente

La Cruz Roja atendió a siete personas que sufrieron un accidente de tránsito en Bagaces, Guanacaste. Foto con fines de ilustración.

La Cruz Roja reportó el traslado de cuatro personas en condición delicada hasta la clínica de Bagaces, en Guanacaste, producto de un accidente tránsito.

El hecho ocurrió a eso de las 10:50 a. m. de este sábado cuando se reportó la colisión de dos vehículos livianos en el puente sobre el río Blanco; sin embargo, a la llegada de los socorristas se determinó que fue una colisión de un vehículo liviano contra un objeto fijo.

Los paramédicos valoraron a siete pacientes, de los cuales trasladaron a tres en una condición crítica hasta el centro médico local, se trata una menor de 14 años, un adolescente de 17 y un joven 19 años.

Posteriormente, fue llevada a ese mismo centro médico una mujer de 19 años en una condición urgente, otros tres pacientes fueron valorados en el sitio y, por estar en una condición estable, se descartó su traslado a la clínica.

Este percance se suma al ocurrido durante la madrugada del sábado en la ruta 32, en Jiménez de Pococí, donde murió un vendedor de frutas y verduras quien se desplazaba en bicicleta.