El cantón con la peor tasa de accidentes de tránsito no está en la GAM, descubra cuál es

Datos de la Cruz Roja revelan cuáles son los cantones con más accidentes en este 2025

Por Yeryis Salas
La Cruz Roja contabilizó 306 fallecidos en accidentes de tránsito en Costa Rica.
La Cruz Roja reporta 37.783 accidentes de tránsito atendidos hasta el pasado 15 de agosto. Una tercera parte de ellos han ocurrido en siete cantones de la GAM. Pero Garabito es el que tiene la tasa más alta. (Alonso Tenorio)







