Cantidad de casos que debe atender un juez penal en Quepos evidencia saturación de tribunales

En 30 años, se duplicaron los jueces pero se triplicaron los ingresos de expedientes; descubra las principales propuestas del Poder Judicial para disminuir la saturación

Por Yeryis Salas

Cada juez del Tribunal Penal de Quepos tiene a su cargo casi 370 expedientes, una cifra que creció un 44% en solo tres años, lo que refleja un incremento constante en las cargas de trabajo en el Poder Judicial.








