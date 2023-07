Shirley Cruz merecía que Amelia Valverde al menos fuera clara y directa

Es la entrenadora, está a la cabeza y tiene todo el derecho a tomar sus decisiones libremente, si es que así lo hizo. Claro, que Amelia Valverde se escude en algo tan simple y escueto para explicar por qué no convocó a Shirley Cruz al Mundial Mayor Femenino, la verdad, es hasta una falta de respeto para una referente y leyenda del fútbol tico.

No me esperaba mucho de Valverde. Seguro la asesoraron hasta el cansancio; raro hubiera sido que no, porque hasta se tomó un mes entero para finalmente darle la cara al país, en un tema tan polémico. Sin embargo, que se limitara a decir que fue “una decisión deportiva”, defrauda. Sinceramente, a mí no me convence.

Conferencia de prensa de Amelia Valverde

Ojo, no es que sea un erudito del fútbol y que me las quiera dar de entrenador, pero si Amelia esperó 30 días para atender a los medios, como mínimo tenía que detallar cuáles fueron esas razones deportivas: físicamente Cruz no rendía, el GPS indicaba que no corría como las otras, cuáles eran las métricas de la volante en las que se quedaba relegada, estaba muy baja en intensidad, no tenía ritmo internacional o presentaba alguna lesión que la limitaba.

De mí parte, al menos tenía fe en que dijera que no se adapta al modelo de juego porque Costa Rica jugará de cierta manera frente a España, Japón y Zambia. No obstante, nada de nada, solo esa frase vacía y carente de argumentos técnicos y tácticos.

Por lo mismo, en la conferencia de prensa le preguntaron a Valverde hasta 10 veces por la capitana y en dos ocasiones le pidieron que explicara a qué se refería con lo deportivo. De nuevo, nada de explicaciones más a fondo.

Amelia Valverde atendió a los medios por 30 minutos y aunque 10 de las 27 preguntas fueron relacionadas con Shirley Cruz, no profundizó sobre la ausencia de Cruz en la Selección de Costa Rica para el Mundial. (Lilly Arace )

Cruz podrá tener 37 años, pero no creo posible que no esté ni entre las 30 mejores jugadoras de la actualidad en el país. Como dijo la propia multicampeona nacional, de Francia y de la Champions League, tan siquiera la dejaron pelear por un puesto en la prelista que se entregó el 7 de junio.

En el campamento previo pudieron valorar bien la realidad de Shirley y ver si estaba bien o mal deportivamente. Igual, la vimos en la final en la que Alajuelense ganó su pentacampeonato y luego de disputar 120 minutos y de ser figura en la remontada, era evidente que estaba para al menos luchar por el cupo a la Copa del Mundo.

Si es que en verdad Amelia y su grupo de trabajo analizaron detalladamente el torneo local, los 11 fogueos que tuvo la Nacional, los cinco partidos de la eliminatoria y los cuatro de la fase previa, mi simple pregunta es: ¿por qué entonces no detallar las causas para dejar fuera a la 10 histórica de la Tricolor?

Se supone que los datos los tienen a mano, por algo hasta dijo que Shirley no estuvo en tres de las cinco giras en fechas FIFA.

Desde mi punto de vista, Cruz se merecía más: se merecía que se dijera la verdad y si es que no les gusta su presencia en Selección por la razón que sea, si es que a Amelia le recomendaron o sugirieron no llevarla o si es verdad lo deportivo, que lo expusiera.

No sé ustedes, pero luego de que la entrenadora hablara, yo tengo más dudas que antes.