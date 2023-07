¿Le convencen estas 10 respuestas de Amelia Valverde sobre Shirley Cruz?

Es la máxima referente del fútbol femenino de Costa Rica y como ella mismo lo dijo, tan siquiera le dieron la posibilidad de luchar en cancha por un cupo al Mundial de Mundial de Australia y Nueva Zelanda. A Shirley Cruz le excluyeron de las 30 preconvocadas y como era de esperarse, no estuvo en la lista final de 23 jugadoras. Pasó un mes y finalmente la entrenadora, Amelia Valverde salió a dar explicaciones.

Valverde atendió a los medios de comunicación por 30 minutos este jueves y 10 de las 27 preguntas que recibió estuvieron relacionadas con Cruz. De entrada, siguen quedando muchas dudas, pero igual, juzgue usted si los argumentos de la timonel le convencen o no.

Lo cierto es que la futbolista de 37 años cerró el torneo anterior como titular, corriendo 120 minutos y agregando a su amplio historial ganador, un penta con Alajuelense.

La multicampeona en Francia y de la Champions League no pudo poner la cereza en el pastel de su carrera, pero de seguro, se seguirá hablando de ella y más aún de cara a una Copa del Mundo en la que la Sele llega con muchísimas dudas y se mide a España, Japón y Zambia.

- ¿Por qué Shirley Cruz no va al Mundial y cuánta injerencia tienen Claudio Vivas y Rodolfo Villalobos al no convocarla?

- Desde que clasificamos al Mundial hemos venido haciendo un análisis de todos los factores que pueden influir en el alto rendimiento, en este caso el Mundial Mayor. Los factores técnicos, tácticos, físicos, psicológicos y a partir de ahí, se han venido tomando decisiones en todas las fechas FIFA, de ver jugadoras o no verlas, que es el caso de ella, incluso.

“La razón es meramente deportiva. ¿Cuánto representa? A Shirley Cruz nadie le va a quitar lo que ha sido para el país, la huella que ha dejado, pero en este caso, la decisión como entrenadora es no tomarla en cuenta.

“El profesor Claudio y don Rodolfo son personas que están cerca del proceso tal cual, pero la decisión es 100% mía”.

-¿Por qué deportivamente Shirley Cruz quedó fuera?

La decisión es deportiva y tomamos la determinación de que no estuviera.

¿Habló con Shirley antes y le dijo que no estaría?

- Creo que las cosas que converse con las muchachas es privado.

Lista de convocadas para el mundial Australia y Nueva Zelanda 2023.

- ¿Cómo toma las críticas de que hay jugadoras que quedaron fuera de la lista por incluso dar su apoyo a Shirley Cruz, como Noelia Bermúdez, que lo manifestó en redes en su momento?

- Todas las jugadoras, las 30 que fueron convocadas desde el 5 de junio que iniciamos, llegaron con la posibilidad de luchar por un cupo en las 23. Si alguna jugadora emitió un criterio y demás, esto no ha sido parte de la decisión. Todas han venido a pelear por un espacio, desde el punto de vista deportivo.

“Mencionan a alguna, como Noelia y fue una decisión muy difícil. Tenía a tres compañeras a la par que han trabajado muy bien y estuvo unos días fuera por una lesión. Logró terminar las últimas dos semanas y un poco más compitiendo con el grupo, pero es una decisión deportiva.

“No tiene que ver con lo que haya podido emitir y demás, si no desde el minuto uno no habría sido tomada en cuenta, si eso hubiese sido un criterio, por decirlo de alguna forma, o entrar en el perfil para ser convocada. Es meramente deportiva también”.

- ¿No cree que lo de Shirley pudo haberse manejado de una manera diferente por lo que ella representa?

- Lo de Shirley es una decisión y tenemos que tomarla tal cual. De las cinco giras de las fechas FIFA no estuvo en tres también y dentro de las conclusiones que tomamos, fue el que no estuviera para el tiempo completo.

Amelia Valverde intentó mantener la calma, ante los cuestionamientos por no convocar a Shirley Cruz para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. (Lilly Arace )

Puede decir de manera categórica que con Noelia Bermúdez, Lixy Rodríguez y Carolina Venegas no tuvo nada que ver lo sucedido con Shirley Cruz, porque hay fuentes que dicen que ellas hablaron y no les pareció eso. ¿No hay represalias en contra de nadie por dejar fuera a Shirley Cruz?

- Hubo una conversación entre jugadoras y cuerpo técnico. Yo no podría hacer un grupo pequeño y nombrar a un grupo de jugadoras en especial, no me atrevería a decir esas que menciona, que estuvieron molestas y demás. Yo lo que le puedo contestar es que hubo una conversación con jugadoras, la dirección deportiva y mi persona.

“Las 30, en ningún momento fue nadie por aparte. Las escuchamos, conversamos del tema, les dimos nuestro punto de vista y el tema se cerró, no se volvió a tocar y solo hemos visto a 30 jugadoras que han venido con mucho respeto por la camisa y ganarse el espacio para estar en la lista. Si hubo un grupo, si hubo cabecillas como usted lo quiere decir, es algo que me está mencionando a mí.

“Porque yo en ningún momento, sería muy irresponsable de mi parte mencionar que hubo personas, o que se está tomando una decisión por una situación de estas y me parece incluso que es algo muy serio”.

- ¿Del tema de Shirley sí se habló?

- Sí, se conversó. No voy a detallar qué se dijo, es un tema de camerino, es un tema cerrado y cosas que se conversan con ellas.

- Shirley Cruz publicó que no tendría la oportunidad digna de luchar. ¿Qué le dice al no estar ni siquiera en la prelista?

- Hicimos una observación de todas las jugadoras a lo largo del torneo, de los once fogueos, en los cinco partidos de la eliminatoria, los cuatro partidos de la primera fase y concluimos que ese era el grupo para pelear por un espacio.

- ¿Quién suplirá a Shirley?

- Creo que tenemos que ver las características individuales, todas tienen características distintas, Shirley fue 10 y 9. Varias pueden estar de lista.

- ¿Qué necesidad había de hacer una reunión para explicar lo de Shirley Cruz?

- Cuando se dio la convocatoria sabemos que iba a ser mediático, las jugadoras hablaron con nosotros. Las 30 hablaron con nosotros y el tema murió.