Dirigente ve ‘sospechoso’ que quienes alzaban la voz en la Selección Femenina quedaron fuera

A pesar de que Amelia Valverde alegó que su escogencia final para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda se basó de razones deportivas y que ella fue quien hizo el 100% de la lista, el exdirectivo de Alajuelense Sebastián Trigueros aún espera explicaciones que no se han dado durante todo este tiempo, desde que se excluyó a Shirley Cruz de la prelista.

Él se metió de lleno con las leonas y, a pesar de que ya no forma parte de la Junta Directiva de Alajuelense, sigue trabajando de forma activa con el equipo, pero también con el desarrollo del fútbol femenino en general.

Para él, resulta ‘sospechoso’ que quienes alzaron la voz como líderes dentro de ese grupo son precisamente las jugadoras que quedaron fuera del Mundial.

Noelia Bermúdez fue descartada por Amelia Valverde para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las guardametas que irán con la Selección Femenina son Priscilla Tapia, Daniela Solera y Génesis Pérez.

Ahí hace alusión a Shirley Cruz, Noelia Bermúdez, Lixy Rodríguez y Carolina Venegas, que son jugadoras que comparten la misma línea de no quedarse calladas.

- ¿Qué piensa de lo ocurrido con la Selección Femenina, con las 23 elegidas y las futbolistas que quedaron fuera?

- Todas las futbolistas que quedaron en lista tienen la capacidad y la calidad y el recorrido en este ciclo para que puedan perfectamente estar ahí representando a Costa Rica. La molestia de la gente, porque ya no es siquiera sorpresa, no es porque vayan estas muchachas, porque son muy buenas futbolistas. Se sabía que es cuestión de cupos y unas tenían que quedar afuera.

“La sorpresa que se está llevando la gente y otros a quienes no nos sorprende, pero nos molesta, porque lo veníamos venir desde hace un tiempo, son razones de fondo, que la Federación y el cuerpo técnico de la Selección se han negado a explicar en las últimas semanas.

“Son situaciones que tal vez radican más allá de condiciones futbolísticas, de si una jugadora o no estaba en un rendimiento óptimo, de si una jugadora o no viene saliendo de una lesión. De si tenía más o menos capacidades en este momento puntual que las demás.

Las convocadas para Mundial Femenino

“Son decisiones que radican, pareciera ser y por lo que uno ha escuchado inclusive desde adentro, por cuestiones personales y por diferencias personales y por maneras de hacer las cosas.

“En donde algunas personas involucradas en el ciclo, alzaron la voz para propiciar un mejoramiento en las condiciones de las futbolistas precisamente en la Selección y eso no cayó bien. La molestia es eso. Que no explican si esas acusaciones que se han dado son así o no, pero no comunican nada a los clubes y uno se queda con la espina de si será real lo que se habla, o si serán otras razones”.

- Deportivamente hablando pareciera no haber explicación, porque las jugadoras que quedan fuera son de nivel. ¿Usted lo ve así?

- Todas son muy buenas jugadoras, sin duda alguna. Lo que pasa es que si uno entendiera, porque lo explican, pero no lo están explicando, como por qué se lleva una lateral sobre otra, o por qué una delantera sobre otra, o cualquier posición.

“Basada en una explicación de condiciones, en un razonamiento técnico o cualquier otra razón o motivo propiamente del juego, pueden ser seis o siete muy buenas jugadoras que uno entenderá que están quedando fuera porque no pueden ir todas.

“Pero cuando no explican a qué se debe y uno empieza por otro lado a escuchar entre corrillos otras versiones y cuando uno ve que las jugadoras que están quedando fuera, algunas coinciden en alguna manera de expresarse y de pensar, que inclusive lo hicieron en las últimas semanas, uno da por ciencia cierta desde la óptica del aficionado, que tal vez por ahí ande el asunto”.

- ¿Pero en lo deportivo unas andaban mejor que otras?

- Uno tiene un montón de cuestionamientos. Posiblemente esta ha sido la Selección que ha tenido más oportunidades de foguearse contra selecciones extranjeras, es la Selección que ha tenido más futbolistas en algún momento dado jugando en campeonatos internacionales.

“Es la única Selección desde que se ha intentado profesionalizar poco a poco el campeonato nacional, entonces hay un montón de condiciones que uno como aficionado del fútbol femenino y del fútbol en general y como costarricense esperaba ver una mejor cara de la Selección durante todo el ciclo, pero nunca ocurrió.

“Se hacían microciclos todos los meses o cada seis semanas, se iban de gira 15 días a Europa, a Suramérica, a Norteamérica y los resultados siempre fueron muy por debajo de lo que uno esperaba, más allá del marcador, por resultados de rendimiento.

“Nunca se vio una curva ascendente, se vio la misma Selección carente de un montón de cosas y no solo eso, sino que luego de cada microciclo, las jugadoras llegaban totalmente reventadas a los distintos equipos.

“Podés preguntar en cada equipo, no había microciclo en el que no llegaran una o dos jugadoras lesionadas, al punto de que inclusive necesitaban operaciones. Una de ellas casi se pierde el Mundial, entró en la lista a última hora, porque aún está pagando los platos rotos de una de esas lesiones que pasó con la Selección.

“Y no está pasando solo con la Selección Mayor, sino con las menores, que hay un manejo que no sé a qué se deberá, porque no soy experto en el tema, solo sé que llegan las jugadoras reventadísimas, totalmente desfasadas, cargadas muscularmente.

“Resulta que cuando algunas personas a lo interno del grupo, líderes alzan la voz, casualmente son las que están quedando fuera de la lista del Mundial. Como que por todo lado a uno no le cierran los números de cuáles son las razones específicas y reales del por qué no van esas muchachas que quedaron fuera”.

- ¿Cuando se dio la exclusión de Shirley Cruz, realmente quedó esa idea de que ya se podía esperar cualquier cosa?

- Lo de Shirley a mí sí me sorprendió, porque por más que uno sabía que habían diferencias, de que ella había alzado la voz y como la máxima referente y la máxima estandarte en el fútbol femenino regional, uno creía en su inocencia como aficionado, que eso no pesaría tantísimo para dejar por fuera a la figura que es ella.

“Donde no solo tiene el peso histórico que tiene, que no lo tiene nadie más, ni siquiera las personas que se sientan en el banquillo, en el cuerpo técnico, pero que además demostró a lo largo del último campeonato y la última temporada que jugó, que está en óptimas condiciones para jugar partidos de 90 minutos.

“Que es una jugadora aún desequilibrante y a mí me sorprendió, pero fue darme cuenta que efectivamente, lo que uno temía, se estaba confirmado. A partir de que ocurrió lo de Shirley, yo esperaba cualquier cosa.

“Porque después de eso y que nadie salió a dar cuentas claras de qué es lo que estaba ocurriendo, entonces uno entendió que eso era tierra de nadie, donde hay un montón de decisiones arbitrarias, tomadas desde intereses personales y que desde lo más alto de la Federación tampoco hay quién ponga orden.

“Es un problema que uno puede apuntar al cuerpo técnico, a la gerencia, pero si uno va escalando, es algo que llega hasta la cúpula más alta de la Federación”.

- ¿Qué se puede esperar ahora?

Ojalá que nos vaya bien en el Mundial, porque las que están son muy buenas jugadoras y se merecen tener una experiencia competitiva como lo que ellas son, como futbolistas de primer nivel. Pero como afición, es la única razón por la que quisiera que Costa Rica tenga una participación lo suficientemente decorosa, por lo que se merecen las jugadoras.

“Más allá de ellas, ahí adentro el merecimiento no lo tiene nadie más, porque más bien creo que durante todo el periodo de microciclos nos han llevado a tener lo que vemos hoy, un desorden de Selección, donde las decisiones no son claras.

“Uno como aficionado espera que los resultados sean los mejores, pero si uno ve la realidad, sabe que se está en una situación comprometidísima de feria, porque nos tocó un grupo muy duro. Donde no tenía que pasar todo lo que pasó, está ocurriendo, como la improvisación, que intereses personales e individuales se antepongan a la colectividad del equipo.

- ¿Dentro de las decisiones pudo pesar que esta vez las jugadoras reciban un premio por parte de la FIFA por ir al Mundial?

- Creería que no, porque pensaría que ese es un premio que se va a respetar íntegramente para cada una de las futbolistas que lo tienen más que merecido y ganado. Y que me alegro muchísimo que por fin, aunque sean pasitos cortos, el fútbol y el deporte femenino en general esté empezando a tener ese tipo de incentivos, que ya los veíamos desde hace mucho tiempo en el deporte masculino.

“Yo esperaría y creo, quiero creer, que eso irá íntegramente para cada una de las jugadoras. Ahí no debería de haber mayor peso en una toma de decisiones de cuerpo técnico o federativos para que vaya una u otra jugadora, porque al final de cuentas es solamente una persona distinta la que recibiría el dinero, pero ella. Me imagino que será una plata que irá directo a cada una de esas futbolistas. Creería que ahí no hay una razón”.