Selección de Costa Rica sí tendrá fogueo previo a la eliminatoria

El fogueo de la Selección de Costa Rica, previo al inicio de la eliminatoria, dependía del técnico Gustavo Alfaro y finalmente dio el sí. La Tricolor se medirá ante Uruguay el próximo 31 de mayo, en el Estadio Nacional, a las 8 p. m.

El técnico de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, solo tiene cinco partidos con la Nacional y su único fogueo fue ante El Salvador, en febrero del 2024. (Rafael Pacheco Granados)

Alfaro no tendrá a los legionarios, al no ser una fecha FIFA, y correrá el riesgo de no contar con los futbolistas del medio local, que podrían estar con sus clubes en gran final del Torneo de Clausura 2024 (de ser necesaria).

El Clausura 2024 tuvo una serie de ajustes, primero para abrirle campo a la Selección, para su repechaje para la Copa America ante Honduras, y también por reprogramaciones obligadas. Con los cambios, una eventual gran final se realizaría entre el 29 de mayo y el 2 de junio.

Del lado de los uruguayos, no traerían a sus figuras del exterior. Incluso, no vendría el timonel Marcelo Vielsa, según reportan medios de comunicación uruguayos.

El combinado patrio iniciará la eliminatoria el próximo 6 de junio, cuando reciba a San Cristóbal y Nieves, mientras que el 9 de junio visita a Granada. Adicional a estos choques, el 24 de junio debuta en la Copa América frente a Brasil, el 28 de junio se mide a Colombia y el 2 de julio a Paraguay.

Por su parte, Uruguay también se preparan para el certamen del continente, donde se medirá a Estados Unidos, Panamá y Bolivia, en el grupo C.

La rivalidad entre charrúas y ticos ha ido creciendo y es sumamente pareja. La Sele suma dos victorias, dos derrotas y tres empates, en los últimos siete juegos ante este adversario.