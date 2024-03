La frase de Gustavo Alfaro sobre lo que significa jugar ante Argentina y Brasil

La Copa América finalmente ya conoce a todos los equipos que participarán, ya que el sábado se definieron los últimos dos cupos. En uno de los partidos, Canadá venció a Trinidad y Tobago, y será rival de Argentina en el debut de la competencia continental.

La otra selección que logró meterse en el certamen continental es Costa Rica. Los ticos derrotaron a Honduras y estarán en el grupo D. Además, serán rivales del equipo de Scaloni el próximo martes en un duelo amistoso. Gustavo Alfaro, entrenador del combinado centroamericano, se refirió a lo que significa jugar ante el campeón del mundo.

“Cuando el presidente me dijo a mí: ‘¿Estás para jugar contra Argentina?, yo le dije: ‘Sí, vamos a jugar’. Y por más de lo que yo le decía, no había otra cosa en mi cabeza que no sea Honduras, a riesgo de que podíamos perder, con todo lo que significaría una conferencia de prensa si hubiésemos perdido y tener que jugar con Argentina, con el riesgo que eso significaría”, comenzó expresando el ‘DT’ nacido en Rafaela, Argentina, en la previa de lo que será el partido de este martes 26 de marzo en Los Ángeles ante la selección de su país natal.

En la misma línea con la respuesta anterior, Alfaro agregó: “Pero las cosas no las mido en esos valores. Yo las mido en el crecimiento que podamos tener. Y ahora tenemos por delante una prueba contra el campeón del mundo. Es una prueba para aprender, porque vamos a intentar a hacer el mejor partido posible, pero es el campeón del mundo. Y tenemos el privilegio de jugar contra el campeón del mundo”.

Sobre lo que significa para el futuro de su seleccionado, concluyó: “Con todo respeto, prefiero jugar contra Argentina, Brasil, Uruguay, Inglaterra, a jugar con otros equipos. Porque los que nos nivela para arriba es el nivel de los rivales que nosotros tengamos. Por más que la pasemos mal, estemos mal y no consigamos un buen resultado. Eso es parte de la enseñanza. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para seguir en el crecimiento que pretendemos. Y es lo que queremos allá, al final del camino: ser competitivos”, cerró.

Gustavo Alfaro prefiere que la Selección de Costa Rica se foguee contra rivales exigentes y de primera calidad, como ocurrirá este martes 26 de febrero contra Argentina. (ROBERTO CISNEROS/AFP)

Mientras tanto, un gesto de Lechuga en el cierre del partido ante Honduras se hizo viral y está dando de qué hablar tanto como la victoria. El entrenador se retiró del campo de juego del estadio Toyota de Texas y en el ingreso al túnel le dio un beso a una bandera de Costa Rica, en una imagen que dio vueltas al mundo.

Gustavo Alfaro y su beso a la bandera de Costa Rica pic.twitter.com/7f64wYsl2o — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 24, 2024

El exBoca dejó en claro en la conferencia de prensa que este pase a la Copa América no es suficiente para sus objetivos y que su seleccionado debe prepararse para clasificarse a la Copa del Mundo.

