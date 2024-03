Costa Rica vs. Honduras en vivo: ¿A qué hora es el partido de repechaje y dónde puedo verlo?

La Selección de Costa Rica y la Selección de Honduras se enfrentan este sábado 23 de marzo en el partido de repechaje para definir cuál de los dos se dejará el último boleto de Concacaf a la Copa América. El duelo se disputará a partir de las 5:15 p. m. (hora de Costa Rica) en el Toyota Stadium, en Frisco, Texas, Estados Unidos.

Con el liderazgo de Keylor Navas, la experiencia de Francisco Calvo y Joel Campbell, aunado al talento, la picardía y velocidad de jugadores jóvenes, la Selección de Costa Rica hará todo lo que esté en sus manos para lograr esa clasificación a la Copa América, que es el objetivo más inmediato.

Aunque Gustavo Alfaro no pierde la oportunidad para decir que la Federación Costarricense de Fútbol lo contrató para clasificar al próximo Mundial, es evidente que ganar este repechaje contra Honduras es más que importante para la Tricolor.

“Debemos parir una nueva Selección, a veces el parto viene de nalga y es muy doloroso y hay que hacerlo. Me llamaron para hacer un proceso y en ese camino estamos. Ojalá los chicos puedan expresar en el terreno de juego ante un rival muy difícil, con orden, con agresividad bien entendida.

”Ojalá los muchachos puedan mostrar lo que me han mostrado en los entrenamientos. Hemos trabajado línea de cuatro y de cinco para buscar esas sociedades que todo equipo necesita”, expresó Gustavo Alfaro en la rueda de prensa en la víspera del repechaje.

Para este repechaje en particular, la Selección de Costa Rica ha tenido un manejo distinto, comenzando por el hecho de que la convocatoria simplemente se difundió por redes sociales. La costumbre es que se haga una conferencia, en la que el técnico brinda sus impresiones, se exponen las marcas y hasta en la mayoría de ocasiones se presenta a un patrocinador.

“Así lo hemos hecho siempre, ¿de qué sirve hacer una conferencia después de dar una lista, para hablar de los que cité o no? Cuando me dicen que debo abrirme a los medios no hay problema, pero hay políticas que se deben respetar y en ese sentido lo hacemos de la manera que debemos hacerlo y nos ajustamos al reglamento. A lo mejor ustedes estaban acostumbrados a otras cosas y yo en todas las partes que he estado me he manejado de esta forma y siempre he respetado a los periodistas y sus opiniones”, mencionó Gustavo Alfaro.

Además, dijo que la Selección de Costa Rica llega de la mejor manera y que tratará de dar lo mejor, formando un grupo y que las convocatorias no cambien de una a otra. Para él, es primordial encontrar una base y en eso está.

La Selección de Costa Rica apela a la unión y las ganas para hacerlo bien en el repechaje contra Honduras, este sábado 23 de marzo en el Toyota Stadium. Es un partido donde está en juego el pase a la Copa América. (Sergio Alvarado)

“Si hay algo que el fútbol no puede garantizar son los resultados. El fútbol no vende seguros o medidas contra el fracaso. Si acá el éxito o fracaso lo determinamos en el tercer partido, eso depende de los factores en que queramos medirlos. La carrera no se gana en la primera curva, se gana cuando baja la bandera. Me trajeron para un recambio generacional y clasificar al Mundial. Y estoy en ese proceso”, aseveró el seleccionador.

“Va a ser un partido difícil, intenso, cerrado, va a ser un partidos de detalles. Son de esos partidos donde hay que cuidar los aciertos y desaciertos. Cada cosa que pase puede ser determinante” - Gustavo Alfaro pic.twitter.com/Wix2JogN5c — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) March 22, 2024

La Sele está lista para dejarlo todo en la cancha por la clasificación. ¡Vamooooos muchachos! ¡Vamoooos Costa Rica! 🇨🇷💙



🇨🇷 Costa Rica vs Honduras 🇭🇳

🏟️ Toyota Stadium, Dallas, TX.

⏰ 5:15 p.m.

📺 Tigo Sport#FCRF #LaSele pic.twitter.com/5NvPpz0KO1 — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) March 22, 2024

¿Dónde puedo ver el partido Costa Rica vs. Honduras? Copiado!

El partido de repechaje será transmitido por Tigo Sports, tal y como lo puede leer en esta guía de televisión que publica la sección Puro Deporte de La Nación.

Tigo Sports se puede observar por cableras como Telecable, Claro, Kölbi, Sky, en prácticamente todo el país, a excepción de Liberty, que no tiene la señal de Tigo.

Además, las radioemisoras Columbia (98.7 FM), Monumental (93. 5 FM) y Teletica Radio (91. 5 FM) también le llevarán las incidencias del partido para que usted no se pierda ni un detalle, pero también le extendemos la invitación a seguir todos los detalles en este en vivo en nacion.com.

Recuerde que en el mismo Toyota Stadium antes del partido de la Sele contra la ‘H’, Canadá y Trinidad Tobago se enfrentarán por un cupo a la Copa América.

¿Y si Costa Rica y Honduras empatan? Copiado!

Tome en cuenta que según el reglamento de Concacaf, debe haber un ganador en el repechaje entre Costa Rica y Honduras. Esta serie se define a partido único y en sede neutral. Con eso, el gol de visita no existe.

En el caso hipotético de que el tiempo regular finalice con un empate por cualquier marcador, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, el boleto a la Copa América se definiría en penales.

Keylor Navas atrapa las miradas en el repechaje entre la Selección de Costa Rica y Honduras. (Sergio Alvarado)

¿Quiénes serán los rivales en la Copa América del ganador del repechaje? Copiado!

El ganador del repechaje entre Costa Rica y Honduras se ubicará en el Grupo D de la Copa América y eso significa enfrentarse cotra Brasil, Colombia y Paraguay.

La Copa América 2024 se realizará en Estados Unidos, del 20 de junio al 2 de julio. Si Costa Rica logra avanzar, debutaría ante Brasil (24 de junio), luego se mediría a Colombia (28 de junio) y cerraría frente a Paraguay (2 de julio).

Lo que piensa Francisco Calvo del repechaje Costa Rica vs. Honduras Copiado!

“El respeto para Honduras es gigante, es una gran selección. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y mañana transmitirlo en la cancha” - Francisco Calvo pic.twitter.com/IN8eserJM2 — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) March 22, 2024

“Es difícil ver a Honduras diezmado y no podemos entrar a la cancha pensando eso. El partido es 50/50, el que cometa menos errores y haga más aciertos va a ganar el partido. No se trata de quien está diezmado, es Honduras contra Costa Rica” - Francisco Calvo — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) March 22, 2024

Fedefútbol revive un recuerdo antes del repechaje Costa Rica vs. Honduras Copiado!

Hace 11 años, todo estaba en nuestra contra. Fue una batalla que luchamos hasta el último segundo, sacó nuestra garra y pasión inquebrantable, un juego que marcó un antes y un después. Que este recuerdo nos inspire a luchar con el mismo sentimiento ante el repechaje. ¡Vamos con… pic.twitter.com/VYFFBOmDaX — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) March 22, 2024

Así describe Concacaf este repechaje entre Costa Rica y Honduras Copiado!

La Confederación relata en su página electrónica que Costa Rica y Honduras renovarán su larga rivalidad cuando se enfrenten en el partido del Play-in de la Liga de Naciones Concacaf 2023-24 el sábado por la noche en el Estadio Toyota en Frisco, Texas.

Los dos equipos llegan al encuentro después de sufrir derrotas en los cuartos de final de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf (CNL), pero una oportunidad para clasificar a la Copa América Conmebol 2024 está en juego con una victoria.

La Selección de Costa Rica tiene un propósito firme en Frisco, Texas, Estados Unidos. Los ticos están concentrados en el repechaje ante Honduras, en busca del boleto a Copa América. (Fedefútbol)

Costa Rica sufrió una derrota global de 6-1 ante Panamá en los cuartos de final, pero buscará recuperarse con un equipo que tiene un equilibrio saludable de jugadores veteranos fuertes y jóvenes muy talentosos.

“Entre los jugadores más experimentados en la plantilla se encuentran Francisco Calvo y Joel Campbell. Calvo es el máximo goleador de Costa Rica en la CNL con cinco goles y anotó el único tanto en los cuartos de final, mientras que Campbell suministró la asistencia y tiene dos goles en la CNL en su haber”, se detalla en Concacaf.com.

Ahí mismo se lee que dos jugadores jóvenes para tener en cuenta son Brandon Aguilera y Warren Madrigal.

Aguilera, de 20 años, es un mediocampista creativo que comenzó cada partido de cuartos de final, mientras que Madrigal, de 19 años, marcó goles con el Saprissa en la Copa Centroamericana de Concacaf 2023 y luego, en la Liga de Campeones Concacaf.

Honduras fue derrotada por México en los cuartos de final en una tanda de penales después de un empate 2-2 en el global, pero pueden recurrir a una gran experiencia para guiarlos en esta serie.

El delantero Jerry Bengtson, quien tiene 180 goles en su carrera en la primera división de Honduras, está de vuelta con el equipo nacional, mientras que el mediocampista Edwin Rodríguez intentará sumar a su total de dos goles y dos asistencias en la CNL actual.

Keylor Navas fue el último integrante de la Selección de Costa Rica en incorporarse al grupo en la misión repechaje contra Honduras. Foto: Prensa Fedefútbol

Andy Najar y Deybi Flores también ayudarán a controlar el centro del campo. Esos dos jugadores han combinado para hacer 16 recuperaciones de balón en la CNL actual.

Estos dos equipos se enfrentaron en el partido por el tercer lugar de la CNL 2021 en el que Honduras ganó en una tanda de penales 5-4 después de un empate 2-2.

Según el balance general, ha habido 64 enfrentamientos entre las dos naciones, con Costa Rica liderando la serie histórica con 22 ganes, 24 empates y 18 derrotas.

