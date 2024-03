Gustavo Alfaro: ‘Debemos parir una nueva selección y a veces el parto viene de nalga’

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, volvió a hablar con la prensa y lo hizo desde Frisco, Texas, en una sala repleta de comunicadores.

Ahí se encontraban representantes de los medios de Costa Rica y Honduras, ya que la Selección define este sábado a las 5:15 p. m. contra los catrachos el boleto a la Copa América. La última vez que Alfaro atendió a los medios fue luego del partido amistoso contra El Salvador, hace un mes y 20 días. Alfaro explicó su posición y si tiene algún problema con los periodistas.

''Me trajeron para hacerme cargo de un recambio generacional y para clasificar a una Copa del mundo'' pic.twitter.com/1JXpElr8Qc — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 22, 2024

- ¿Cómo está la Selección para enfrentar a Honduras y qué propuesta de juego se verá? ¿Qué han trabajado hasta el momento?

- Me siento muy bien y cómodo, estoy feliz por la actitud de los muchachos. Trajimos 26 jugadores, más allá de los 23 que pedía el reglamento. Queríamos traer a Andy Rojas y no pudimos conseguirle la visa. Estamos en un proceso de recambio generacional, porque es esa conjunción de jugadores con experiencia y esa sangre joven de Costa Rica que es muy buena y me genera una expectativa muy linda.

“Le puedo garantizar la entrega y disposición de los muchachos. Por orgullo personal, por lo que representan, saben que el país se para, se une y eso es único. Lo están manifestando en los entrenamientos y el desafío es que puedan transmitirlo” - Gustavo Alfaro — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) March 22, 2024

“Debemos parir una nueva selección, a veces el parto viene de nalga y es muy doloroso y hay que hacerlo. Me llamaron para hacer un proceso y en ese camino estamos. Ojalá los chicos puedan expresar en el terreno de juego ante un rival muy difícil, con orden, con agresividad bien entendida. Ojalá los muchachos puedan mostrar lo que me han mostrado en los entrenamientos. Hemos trabajado línea de cuatro y de cinco para buscar esas sociedades que todo equipo necesita”.

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, atendió a la prensa previo al juego de este sábado contra Honduras.

- ¿Estamos listos, se verá una selección con criterio?

- Llegamos de la mejor manera y vamos a tratar de dar lo mejor. Tenemos que tratar de formar un grupo, que las convocatorias no cambien de una a otra, necesitamos encontrar una base y en eso estamos. Si hay algo que el fútbol no puede garantizar son los resultados. El fútbol no vende seguros o medidas contra el fracaso. Si acá el éxito o fracaso lo determinamos en el tercer partido, eso depende de los factores en que queramos medirlos. La carrera no se gana en la primera curva, se gana cunado baja la bandera. Me trajeron para un recambio generacional y clasificar al Mundial y estoy en ese proceso.

''Hablo cuando creo que corresponde hablar..., debo tener 300 notas pedidas a mi agente de prensa'' Gustavo Alfaro. pic.twitter.com/z9SV19bLtT — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 22, 2024

- ¿Por qué no ha tenido contacto con la prensa? ¿Cómo es la relación que tiene con los medios?

- Yo la verdad no tengo problemas en absoluto, hablo cuando corresponde hablar. Tampoco es sano hablar todos los días permanentemente. Hay un espacio para trabajar y otro para hablar. Hablo cuando tengo que hacerlo, hace 31 años soy entrenador y mis conductas son las mismas, son pocas las notas que doy. No es porque no quiera darlas, pero si le doy a uno, los demás tienen derecho a tenerlas.

“Las cosas hay que explicarlas cuando son los momentos. No tengo nada que ocultar y entiendo el juego, porque trabajé en los medios en una cadena de Colombia y vi cómo procesan los medios del otro lado. Queremos aprovechar al máximo el tiempo cuando tenemos la oportunidad de estar con los muchachos. Estamos abocados a eso”.

“Me genera mucho placer trabajar con este plantel, ojalá ustedes pudieran ver la actitud y disposición que tienen los muchachos. Son tiempos donde sentimos que debemos estar encerrados para adentro, después habrá tiempo para todo”.

- Pero ¿por qué cerrar tanto a la Selección? ¿Por qué tanto hermetismo?

- Respeto su opinión. Así lo hemos hecho siempre, ¿de qué sirve hacer una conferencia después de dar una lista, para hablar de los que cité o no? Cuando me dicen que debo abrirme a los medios no hay problema, pero hay políticas que se deben respetar y en ese sentido lo hacemos de la manera que debemos hacerlo y nos ajustamos al reglamento. A lo mejor ustedes estaban acostumbrados a otras cosas y yo en todas las partes que he estado me he manejado de esta forma y siempre he respetado a los periodistas y sus opiniones.