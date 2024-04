Federación de Costa Rica le cumplirá uno de los deseos al técnico Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro hizo una solicitud que parecía más un deseo imposible para la Selección de Costa Rica. Sin embargo, lo complacieron casi que de inmediato y ahora cuando la Sele viaje a torneos oficiales tendrá 10 saparrigs, que estarán al servicio de lo que el cuerpo técnico necesite.

La Selección de Costa Rica contrató a sparrings en Estados Unidos, previo al partido de repechaje ante Honduras, en Frisco, Texas. (Sergio Alvarado)

¿Qué es un sparring y qué función tiene?

Selecciones de primer nivel, como Argentina, suelen utilizar estas figuras del sparring. Estos son futbolistas juveniles, muchas veces de selecciones menores, que sirven para ensayar antes de los partidos. Estos grupos suelen utilizar la misma estrategia que los rivales para poner a prueba a los titulares en aspectos específicos.

Ninguno de estos jugadores forma parte de los 23 convocados para las competencias, pero la Federación Costarricense de Fútbol cubrirá todos los gastos de estas figuras, que estarán junto a los convocados a la Mayor y disfrutarán de las mismas comodidades. En la Fedefútbol lo ven como una inversión a futuro.

“Nunca vamos a poner una decisión política por encima de lo deportivo. Tal vez en el pasado no se hacía algo así (usar sparrings), porque se ponía lo político por encima de lo deportivo. Al Mundial de Catar fueron muchos invitados, algo que no me parece adecuado. Cuando se realizan estos ajustes, surgen oportunidades para implementar este tipo de iniciativas”, comentó Osael Maroto, jerarca de la Federación.

Además, explicó: “Gustavo Alfaro quiere llevar sparrings para que se fogueen para el futuro. Por ejemplo, cuando estuvimos en Texas contratamos sparrings de allá y tuvimos un costo, pero ahora queremos llevar a los nuestros. Todos estos jóvenes tendrán una experiencia inigualable junto a la Selección Mayor”.

Maroto señaló que la solicitud ya fue aprobada por el Comité Ejecutivo, aunque deben revisar un par de puntos. Sin embargo, quedó en firme para comenzar con esta práctica en la eliminatoria en junio y en la Copa América.

El timonel apostaría por talento joven para llevar como sparrings y así ganar tiempo con figuras con proyección para la Mayor. La Federación hará un seguimiento de cada uno de estos jugadores.

“No solo hay que buscar financiamiento, sino que hay que fiscalizar muy bien para dar seguimiento desde la gerencia deportiva de la Federación a los sparrings que viajen. No queremos que sea una inversión perdida, sino que sea una inversión a futuro”, analizó Silvia Bolaños, presidenta del Puntarenas FC y tesorera de la Fedefútbol.