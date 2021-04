El jerarca también detalló que “don Carlos tiene toda la potestad de hablar, sugerir y dar las recomendaciones para nosotros como dirigentes y para sus entrenadores... La decisión de los técnicos es absolutamente del director deportivo, él establece el perfil, porque no es lo mismo un entrenador que maneje selecciones regionales, la Sub-15, la Sub-17 o la Sub-20. Me siento más tranquilo que las decisiones y las escogencias de nuestros técnicos las hace la persona encargada de la parte deportiva. A mí me toca ver lo contractual”.