“El éxito normalmente es de todos, el fracaso es huérfano. En estos momentos difíciles los asumo con responsabilidad, sabiendo lo que me toca hacer, lo que nos corresponde, tratar de dar las mejores condiciones. Creo que las condiciones que hoy tienen nuestros cuerpos técnicos y jugadores no las tenían en 2014, cuando fueron a Brasil. Hay que revisar qué está pasando, no evado responsabilidad, pero me toca analizar fríamente y creo que estamos en un punto donde podemos enderezar el rumbo que hemos llevado en tema de resultados”.